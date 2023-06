Las redes sociales y la influencia en las falsas denuncias

La popular pareja de tiktokers integrada por la conocida Mariana Grimaldi, mejor conocida como ‘La Niña Fresa’ y el cofundador del canal programa de YouTube ‘Queparió’, Ronald Hernández, mejor conocido como Ron Roneos, se encuentran protagonizando un escándalo en donde ambos son acusados de agresivos.

El primero en publicar algo fue él, quien subió un video donde mostraba daños a su hogar y señalaba que la tiktoker de haberlo violentado y aseguró que llevaba meses siendo agredido por su ahora exnovia Mariana Grimaldi.

"Llevo meses sufriendo violencia en el noviazgo. Así reacciona La Niña Fresa cuando intento terminarla. Lleva meses chantajeándome con denunciarme falsamente con videos de nuestras discusiones sacadas de contexto y autolesionándose si la termino. Me debe mucho dinero y se quiere robar a mi perro. Tengo testigos visuales y auditivos", así se expresó Ron Roneos

En el corto clip es posible ver diversos objetos tirados en el suelo, entre los cuales incluso se encuentran tres reconocimientos de YouTube, un televisor y repisas rotas: "Así reacciona la Niña Fresa cuando intento terminarla", compartió Ron.

¿Qué dice la Niña Fresa?

Por su parte, Mariana Grimaldi subió un video de 10 minutos en su cuenta de TikTok, en el cual aseguró que Ron Roneos estaba mintiendo, y que, en realidad, es ella la víctima de violencia.

En el clip, explicó que su ahora exnovio tenía problemas de ira y que incluso llegó a lastimarla. Aunque dijo que tiene pruebas que logró enviar a sus familiares sobre la violencia que vivió, indicó que gran parte de las fotos y videos que logró tomar, fueron borradas de su celular por Ron.

Finalmente dijo que en TikTok no iba a enseñar nada y que solo las llevaría a un juzgado si esto trascendía a más, además mandó un mensaje a Ron diciéndole que le regresara sus cosas y que le regresara a su perro Copo, claro objeto de discordia

"No voy a subir pruebas, aquí no, no voy a difamar a Ron ni a mí", finalizó la tiktoker.

A partir de ese momento, los dos jóvenes han dado su propia versión de los hechos, versiones que han dividido las opiniones de los internautas.