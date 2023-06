Qué dijo Kun Agüero tras rumores de separación con Sofía Calzetti

Días atrás, Juariu fue la encargada de publicar en sus redes que el Kun Agüero y su novia Sofía Calzetti habían dejado de seguirse en Instagram , Con esto el exfutbolista habló sobre los rumores de separación con la actriz.

El Kun aseguró que no sabe quién es Juariu. "No sé quién es Juariu, pero es mentira. Estamos bien. Solo inventan o quieren joder", afirmó sobre su relación de cuatro años que tiene con Calzetti. "No estamos separados", destacó.

Al ser consultado por las versiones de que la pareja había dejado de seguirse, el empresario dijo: "Sí, pero fue por otro tema lo de no seguirnos, pero ya está todo ok".

Horas antes, la influencer Juariu y la panelista Estefi Berardi habían anunciado que la pareja ya no estaría junta porque ambos se habían eliminado de sus seguidores en Instagram.

Juariu, la investigadora de la fárándula, explicó que ellos se habrían bloqueado: "No están los likes ni etiquetas. Por ende, se bloquearon".

Berardi, a su vez, también lo notó y publicó en sus redes: "El Kun y Sofía se dejaron de seguir recién". Recientemente, Juariu mostró que Sofía volvió a seguir al Kun pero le llamó la atención que "que ambos siguen a 381 personas. Dejaron de seguir a dos personas, los dos".