Abogada de Indiana: "Nicole es una mamá muy agresiva"

La abogada de Fabián Cubero, Lidia Rosenstein, habló en el programa de Georgina Barbarossa, de las consecuencias de la violencia que Nicole Neumann habría ejercido sobre su hija, Indiana.

“¿Usted tiene conocimiento de alguna versión de que Nicole le pegaba a la nena o no?”, le preguntó Lío Pecoraro y la profesional respondió: “No, nunca hablé de violencia física”.

“El expediente está basado en violencia psicológica. Si la nena seguía internalizando ese tipo de violencia como natural podía ser que llegara el día que conociera un chico y la violencia le resultara natural”, explicó.

Nicole e Indiana Cubero

EL MOMENTO EN QUE INDIANA FUE BUSCAR SUS COSAS A LO DE NICOLE NEUMANN

Lidia Rosenstein, contó cómo fue el momento en que Indiana fue a buscar sus cosas con dos amigas a la casa de Nicole.

“Ella fue con dos amigas, la mamá se sorprendió y después le envió un mensaje en el que decía que se sentía avergonzada porque quedaba expuesta de algún modo”, dijo la profesional.

Entonces, detalló: “Y se quejó porque se llevó hasta los retratos, no podía sacar sus pertenencias desde diciembre. Se sintió más cómoda yendo con dos amigas, no quiere tener contacto directo con su mamá”.

LOS DETALLES DE LA DENUNCIA DE INDIANA CUBERO CONTRA NICOLE NEUMANN

La letrada habló telefónicamente con Georgina y su panel sobre la fuerte situación que hizo que la hija de Cubero denunciara a su madre: "Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo terrible, le pidió a su papá ir a vivir con él. Él le decía que no correspondía, porque debía estar con sus hermanas y su mamá. La niña muy hábilmente grabó a su mamá, para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era víctima".

"Como ella sabía que la distancia entre la escuela y la casa de su mamá era de más de una hora, la grabó. La mamá en un momento se enojó tanto que le quitó el teléfono, Indiana se lo pedía por favor porque tenía que rendir un examen y la información estaba ahí. La madre no se lo dio y lo que la madre no sabía es que el teléfono seguía grabando". Urcera, Indiana y Nicole

"En esa grabación hay situaciones donde se escuchan a un tercero (Manuel Urcera) decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha y me lo plantea, lo que se hizo fue una protección contra la violencia familiar. Lamentablemente, la señora juez nunca escuchó esos audios, que fueron desgrabados por un peritos. Igual le pasé 64 páginas, le dije que lo quería dejar en la caja fuerte del juzgado, me dijo que no tenían caja fuerte", agregó la abogada de Cubero.

Por su parte, en Socios del Espectáculo contaron que una de las fuertes frases de Manuel Urcera habría sido: "Otra vez quilombos con esa pendeja de mierda".