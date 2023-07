Rompió el silencio el hombre que llevó a L-Gante a la cárcel

Este jueves en A la tarde por América Tv, el hombre que denunció a L-Gante, Gastón Torres, rompió el silencio. Actualmente, el referente de la cumbia 420 continúa detenido en la DDI de Quilmes.

"Nunca me senté en la casa de Elián a comer, los que tienen amistad son mis hijos. Nunca salí de joda con él. Con Elián 'hola' y 'chau' y listo", afirmó Torres luego de ser consultado por los vínculos entre ambas familias.

QUÉ DIJO EL DENUNCIANTE DE L-GANTE

"Elián pasó el límite. Una cosa es que digan que fue cosa de barrio... pero él no tiene porque venir a mi casa a amenazarme o amenazar a mis hijos", agregó.

Torres también cruzó al padre de L-Gante. "Estoy podrido que hable el padre de Elián, que me conoce, que yo iba de joda con el hijo... no tiene nada que hablar el padre de mí y de mi familia, porque se tiene que lavar la boca", exclamó.

El hombre volvió a tomar distancia del artista. "La única vez que subí al auto de Elián fue cuando me secuestró, que fue y amenazó a mi familia con arma", enfatizó.

"Con un arma no es de macho. Me amenazó desde adentro del auto con un arma, con otro más que no se quien es y tiene tatuajes como él", recordó

Por último, Torres reveló cuál fue la amenaza que recibió de L-Gante. "Que no me tengo que meter con La Mafilia y la 420, que yo no soy nadie", sentenció.