Delincuentes armados le robaron una camioneta no identificable a un funcionario bonaerense

Facundo Rodríguez, director de Cooperación para el Fortalecimiento de la Seguridad de la Provincia, fue sorprendido por dos delincuentes armados al caer la tarde del sábado. Le sustrajeron una camioneta oficial sin patentes, utilizada por la Policía en tareas de investigación.

El hecho de inseguridad se registró en Castelar norte, sobre la calle Francia, entre San Pedro y Rodríguez Peña, cuando el funcionario bonaerense Facundo Rodríguez fue abordado por dos delincuentes armados que lo amenazaron a punta de pistola y le exigieron que entregara las llaves de la Volkswagen Amarok blanca en la que se trasladaba.

El vehículo —que no tenía patentes colocadas— es un móvil no identificable perteneciente a la flota oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense, utilizado por la Policía para tareas de inteligencia e investigaciones. Los ladrones escaparon a bordo de la camioneta y hasta el momento no ha sido recuperada.

Rodríguez, además de ser funcionario provincial, es vecino de la zona, y radicó la denuncia en la comisaría 7ª de Morón. La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, de la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Morón, que ya trabaja junto con la Policía en la búsqueda del rodado y en el análisis de posibles cámaras de seguridad del barrio.

El hecho generó preocupación en el entorno de la cartera que conduce el ministro Javier Alonso, por tratarse de un móvil oficial con funciones operativas específicas. Hasta el momento, no hay detenidos ni mayores pistas sobre el paradero del vehículo.