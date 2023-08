El actor Angus Cloud murió a sus 25 años

Este lunes, el actor estadounidense Angus Cloud murió en la casa de su familia en Oakland. El joven de 25 años falleció una semana después del entierro de su papá.

"Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros en muchas formas", le comunicó la familia al medio TMZ.

Si bien no fueron específicos, sus familiares brindaron detalles sobre la crisis que atravesaba Cloud en su vida privada: "La semana pasada, enterró a su papá y luchó intensamente con esa pérdida. El único consuelo que nos queda es saber que Angus se volvió a reunir con su papá, quien era su mejor amigo. Él era muy abierto sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su deceso pueda ser un recordatorio para que otras personas sepan que no están solas y que no deberían luchar estos problemas por sí mismos en silencio."

"Te extraño hermano" comentó a una foto de su papá en Instagram.

Por último, pidieron privacidad en estos momentos, ya que se encuentran procesando la muerte de Cloud: "Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, su risa y su amor por todo el mundo".

Cloud era una de las estrellas emergientes de Hollywood en este último tiempo. Su primer trabajo fue el éxito masivo de HBO, Euphoria. Allí, llevó adelante el personaje de Fezco desde el 2019 hasta el 2022, rol que fue su salto a la fama. También, participó en la película North Hollywood que salió en diversas plataformas en el 2021.