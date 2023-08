¿Con qué jugador de la Scaloneta estuvo La Joaqui?

Definitivamente, La Joaqui está de vuelta, después de atravesar momentos personales muy duros. La cantante habló sobre su salud mental y cómo tuvo que ralentizar su carrera musical para poder bajar un cambio. Igualmente, eso no impidió que caiga en rumores amorosos con varios famosos y hasta con jugadores de fútbol.

La teoría más fuerte con respecto a su situación sentimental fue la vinculación con Thiago Almada, el integrante de la Scaloneta. De igual manera, la intérprete de "Butakera" no se escondió y salió a aclarar como se encuentra su corazón.

En Cortá por Lozano, Vero Lozano no le dio vueltas al tema y le preguntó: “¿Hay amor?”. La Joaqui respondió con total soltura y sin esquivar el tema: “Este año me inventaron un montón de novios y es el año en el que no tuve ningún novio”.

La Joaqui confirmó si estuvo con Thiago Almada

La cantante siguió por la línea de sinceridad y dijo: “Soy muy varonera, tengo muchos amigos varones y eso a veces se confunde porque estamos tan acostumbrados a sexualizar el vínculo entre la mujer y el hombre…”.

Con respecto a si estuvo con Thiago Almada respondió: “Estoy soltera hace un año y medio”. Incluso se dio el lujo de hacer una broma con respecto al tiempo que lleva sin pareja: “Hace un montón, ya se me empieza a notar. Tengo granos todo”.

La Joaqui también reveló que debe de pasar para que ella pueda abrirse al amor y construir una pareja en un fututo. “Me tiene que pasar algo. No me calienta el sexo casual. Necesito sentir algo por el otro”, cerró las preguntas sobre su estado sentimental.