Tini Stoessel se encuentra en medio de las polémicas luego de que confirmara su ruptura con Rodrigo de Paul tras un año de relación. La artista y el futbolista compartieron un comunicado dando la noticia y, pocos días después, Tini fue vinculada con Biel Juste, un modelo español.

Las fotos de Biel Juste, la nueva conquista de Tini Stoessel

Biel es el modelo español que le habría prestado una remera a la argentina provocando las primeras suposiciones de un vínculo. De esta manera, a partir de un modelo Balenciaga, fue que los fans descubrieron el comienzo de la relación de De Paul.

Juste no solo se dedica al modelaje, habiendo sido la cara de marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Berluti, Lacoste y Loewe, sino que también es músico y cofundador de una marca de accesorios que hasta la misma Dua Lipa llegó a usar. Además ,el modelo de 26 años, muestra en redes las actividades extremas que realiza.

Se muestra en cuatriciclo, hace viajes en helicóptero y todo lo registra para las cámaras. La supuesta nueva conquista de Stoessel es fanático de conocer nuevos lugares.

El origen del rumor de la relación entre Tini Stoessel y Biel Juste

Fue Pochi, la influencer a cargo de la cuenta Gossipeame, quién compartió que la artista habría estado muy cercana a Biel Juste durante su estadía en España. “¡Toda la onda! Ibiza, barco loco, un rubio con onda”, lanzó ella y mostró varias fotos.

En un principio, desde este perfil de chimentos se expuso que la estrella pop usó una prenda del amigo y socio del modelo. “Me dicen que Tini suele usar la remera de los chicos con los que arranca a frecuentar”, detalló la panelista de Entrometidos de Canal Net), sobre la costumbre que supuestamente tiene la ex de Rodrigo De Paul.

Sin embargo, luego explicó: “A mi me comentaron que se comió al rubiecito y no a ese”. De esa manera, la mirada pasó a estar en Biel Juste. “Me dicen que sería este el de Tini, y no el castaño”, remarcó la influencer y compartió una foto del joven en cuestión con el que habría estado la cantante.