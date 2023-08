Camila Homs rompió el silencio tras la separación de Tini y De Paul

Se habló mucho en su momento de Camila Homs y su ruptura con Rodrigo De Paul quien rápidamente volvió a formar pareja con Tini Stoessel. Sin embargo, ese noviazgo finalmente terminó, para sorpresa de muchos y la modelo rompió el silencio sobre la separación.

En diálogo con "Desayuno Americano", Camila fue consultada sobre el fin de la relación de Rodrigo y Tini. "La verdad que no opinaba nada cuando estaban juntos así que menos voy a opinar ahora", sentenció la modelo.

"Vi que se separaron, no me corresponde opinar y como dijiste, no puedo hablar del tema", agregó Cami Homs. Pamela David quiso saber si estaba al tanto de la ruptura, por lo que la ex del futbolista señaló: "No, para nada". "¿Te sorprendió?", insitió la conductora. "Sí, puede ser", lanzó la participante del "Bailando 2023".

Cómo es la relación de Camila Homs y Rodrigo De Paul actualmente

"No nos seguimos en redes", expresó Camila Homs en primera instancia. Con respecto a cómo es la comunicación en los temas relacionados a Francesca y Bautista, explicó: "Tenemos diálogo cordial por nuestros hijos".

Al momento de ser consultada sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad a la relación con Rodrigo De Paul, Camila Homs sentenció: "No, de mi parte no".