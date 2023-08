El desesperado pedido de Rodrigo de Paul a Tini para no separarse

Luego de que se confirmó la separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, revelaron qué es lo que le habría pedido el futbolista para que la relación no termine.

Fue en el Diario de Mariana que Pepe Ochoa contó la intimidad del artista y el jugador de fútbol. “Se juntaron el lunes 31 de julio a hablar. No es que se iban a separar. Pero Tini le dijo ‘yo no puedo más, necesito que nos separemos’. Él cuando se juntó con ella jamás pensó que iban a cortar”, detalló.

En primer lugar, fue Paula Varela quien confirmó la noticia y, después de desmentirlo, a los pocos días afirmaron que era cierto en redes sociales ambos protagonistas. Esto se debe a que Tini, quería mantenerse por fuera de los escándalos y mantener su imagen limpia.

“De hecho, ayer hasta último momento Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar. Venían bien a nivel pareja, pero cuando Camila firma para ir al Bailando, Tini entra en una crisis”, agregó Ochoa.

Pero la conversación habría terminado con una contundente frase de Tini ante la insistencia desesperada del campeón del mundo: “¿De qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser título de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa’”.