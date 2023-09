Latorre respondió los insultos que recibió de Barbieri

Carmen Barbieri desató su furia, en vivo, tras las críticas que recibió por parte de Yanina Latorre. Todo sucedió en relación a bromas que habría hecho la conductora de Mañanísima, por la supuesta infidelidad por parte de Federico Bal a Sofía Aldrey.

En este contexto, Barbieri dijo de todo sobre Latorre: “¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey!? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto. ¡¿Cómo me voy a burlar?!”.

Y, comenzaron los insultos: “¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado. Pero nunca nombré a Sofía. Nunca estuvo en mi cabeza, porque sino hubiese parado el tema porque no quiero que se sienta mal ella”.

Los reclamos, aclaraciones y el enojo de Carmen, al aire, continuaron. Entre tantas otras cosas, habló de la infidelidad que sufrió Latorre: "A vos te cag..., te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido". Además, dijo que llevaría la situación a juicio.

Lejos de llegar a una tregua, Yanina Latorre respondió los insultos, también en vivo: “Hay algo que se llama libertad de expresión. Vayan a leer libros, vayan a la facultad como hice yo que tengo cuatro títulos universitarios, ¿ok? Mientras no mate a nadie, no invente y no mienta, puedo contar que Carmen Barbieri le lavó el or… al marido (Santiago Bal, con quien tuvo a su hijo, Federico) porque lo contó ella”.

“Y está grabado. Fuiste al teatro, hiciste un monólogo entero riéndote de que al viejo no se le paraba, ¿y ahora llorás? ¡Sos una loca, Carmen Barbieri! Me calenté y yo estaba tranquila. Me dice ‘sin apellido’, tengo un talento innato, hermosa. Me brota, esto no lo escribí. Hablo, no me equivoco, no cometo furcios, tengo sujeto y predicado, tengo una sintaxis perfecta, amor”, agregó.

Y siguió: “Contale a la gente que el abogado que tenés ahí era tu fan y va ahí porque fue a la salida del teatro, te sacaste cuatro selfies y lo sentaste de abogado. Y me amenaza con ir a juicio. Mandalo a la Universidad, Carmen”.

Y cerró, sin filtro: “Esto es serio. Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez (Fabián Rodríguez, con quien tuvo a Thiago). Dijiste que Marixa Balli mataba novios y le sacaste el laburo, ¿por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago, lo contaste vos, reina. Mostrabas los mails, vos hiciste un show de tu vida”.