El comentario de Cami Homs que dejó mal parada a Wanda Nara

En la emisión de este miércoles de Bake Off, Cami Homs, la ex pareja del campeón del mundo Rodrigo De Paul, tuvo la oportunidad de "devolverle una gentileza" a Wanda Nara, conductora del ciclo, quien días atrás le hizo pasar un incómodo momento.

Es que durante una de las pruebas de la entrega, los participantes debían preparar una torta inspirada en un animal de su infancia, y rápidamente muchos pensaron en tortas infantiles. De esta forma, algunos optaron por monos, tortugas, perros y lagartijas, entre otras especies del reino animal; Cami eligió que su torta se pareciera a una vaca.

De esta forma, con mucho cuidado, la ex del futbolista, forró su pastel con una pasta especial para ellos y le sumó algunos parches color negro, simulando las manchas del animal elegido. Asimismo, pintó ojos y le diseñó una nariz color rosa. Como detalles finales, le agregó algunas flores a modo de corona y dos cuernos de la misma pasta con la que cubrió el bizcochuelo.

Wanda Nara pidió que "no destrozaran" la creación de Cami, a lo que Christophe Krywonis respondió dándole uno de los cuernos de la torta

A la hora de presentar su postre, Cami sorprendió por completo a los jurados, en principio por la estética profesional -tal como lo expresó Damián Betular- y luego por los sabores elegidos y bien combinados (cocinó un bizcochuelo de vainilla, y un relleno de ganache de chocolate blanco, con un corazón de crema chantilly con frutillas).

Justamente, el gran impactó que causó la torta de la mediática hizo pasar por alto "su gran venganza" contra Wanda Nara. Es que mientras cortaban la torta, la conductora del reality le pidió a los jurados que "no destrozaran" la creación de Cami, a lo que Christophe Krywonis respondió dándole uno de los cuernos de la torta.

En ese momento, la empresaria manifestó a los gritos y con cara de desconcertada: "El cuerno me das", a lo que Cami replicó: "No Wan, el cuerno para vos no, dejalo ahí". Si bien todo quedó ahí, muchos de los participantes se mostraron un tanto sorprendidos por lo ocurrido, teniendo en cuenta las decenas de escándalos con infidelidades de por medio, por parte de las parejas de la mayor de las Nara, ya sea Maxi López o Mauro Icardi.

Sin embargo, esto pareció la venganza perfecta, luego del incómodo momento que Nara le hizo pasar a Homs días atrás, durante una prueba creativa, cuando la anfitriona le preguntó a la participante “qué decoración tenía planeada para su plato”, a lo que respondió: “Estoy haciendo pelotas de fútbol y maquillajes”. Fue ahí que la también representante de futbolistas comentó: “¿Para quién es? ¿Para tu marido?”, haciendo referencia a De Paul, de quien está separada hace ya un buen tiempo, con una polémica.