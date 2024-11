Nuevo capítulo en la separación de Enzo Fernández

La inesperada separación de uno de los campeones del mundo, Enzo Fernández, de Valentina Cervantes - su pareja desde hace seis años, con quien tiene dos hijos- sigue dando que hablar, y en medio de la vorágine mediática, ahora se conoció que la joven influencer regresó al país, y fue recibida por un integrante de la familia del futbolista.

“Hoy hablé con Valentina. Hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejó. Él tuvo una vida de ser papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo. No a nivel familia, pero que tiene ganas de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia”, informó días atrás la periodista Julieta Argenta en LAM, dando detalles de la separación, de la mano de la propia joven.

En medio de las especulaciones de posibles terceras en discordia, entre las que figuran Cristal Grillo (un ex pareja de la adolescencia de Fernández), Brisa Marcos (involucrada en una fiesta con futbolista en un yate) y hasta la propia Nicky Nicole (habría visto a Enzo con la cantante en un VIP, pero ella salió a desmentirlo), Valentina volvió a poner cartas en el asunto y aclaró que la separación se estaba dando en "buenos términos".

“Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, escribió Cervantes.

Si bien trascendió que el propio futbolista le pidió a la joven quedarse en Europa para poder tener a sus hijos Olivia y Benjamín más cerca, ella se negó y le comentó a la prensa que volvería a Argentina para estar cerca de su familia y procesar el reciente cambio en su vida.Ese regreso se concretó horas atrás, y dado lo que eso significaba, Valentina se convirtió en una figura de interés para los chimenteros.

Según informó Julieta Argenta, la ahora influencer arribó al país con sus hijos durante la madrugada del jueves, y fue el propio hermano de Enzo quien la fue a buscar, dando una muestra de que, pese a la separación, los lazos familiares siguen fuertes, y que la prioridad siguen siendo el bienestar de los niños.