Así vive Valentina Cervantes desde que Enzo Fernández la dejó: las fotos

Teniendo en cuenta que ya pasaron más de 2 meses desde que Enzo Fernández le comunicó que no quería estar más en pareja, Valentina Cervantes logró rearmar su vida en Argentina. Es por eso que se pudieron conocer los detalles de cómo es la casa en la que vive actualmente junto a sus hijos.

Luego de que Enzo Fernández le comunicara que se quería separar, Valentina Cervantes no sólo se preocupó por hacer el duelo, sino que también por el hecho de que debía retornar al país para instalarse nuevamente y conseguir trabajo. De este modo, con el correr de las semanas fue cumpliendo sus objetivos.

Es que una agencia de modelos decidió contratarla, por lo que eso le sirvió para instalarse en uno de los edificios más lujosos de Buenos Aires. Sucede que, luego de vivir un tiempo junto a su abuela, la ex del futbolista eligió que el Chateau Libertador sea el nuevo hogar para sus hijos.

Sucede que en sus redes sociales Valentina Cervantes publicó varias fotos en las que se la puede ver en este edificio. Tanto es así, que incluso su vista es igual a la de varias famosas, ya que son muchas las celebridades que viven allí. Entre las más conocidos están: Wanda Nara, Susana Giménez, Marcelo Tinelli y Luciana Salazar.

De este modo, la ex de Enzo Fernández expuso que disfruta de los espacios comunes del edificio, por lo que se mostró en la pileta junto a sus hijos y también posó junto a ellos en la puerta del Chateau Libertador. Además, en las últimas horas publicó una foto de los tres junto al arbolito de Navidad, por lo que también se pudo apreciar la vista nocturna.

Por lo pronto, Valentina Cervantes se encargó de contar cómo pasarán las fiestas luego de la separación: “Él me pidió que los nenes vayan para Navidad, pero yo recién llego, va a estar complicado. Voy a tratar de hacer lo posible, pero Navidad no creo. Más adelante sí, no tengo problema”.

“Si juega, dos, tres días, no está. Entonces me quedo yo con ellos, mientras él no esté, por lo menos. Porque Benja tiene un año, es muy chiquito. Y si no está el padre, la madre tiene que estar. Bah, es lo que considero yo ahora. Cuando tengan 10, 14 años, se puede manejar de otra forma. Una cosa es que tenga vacaciones, porque ahí sí está todo el día”, aclaró haciendo alusión a que viajará con ellos, por lo que se aproxima un reencuentro.