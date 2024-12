Los mejores memes de la pelea de Mirtha Legrand con Roberto García Moritán

Durante el programa del sábado, Mirtha Legrand y Roberto García Moritán se sacaron chispas. Es que la Chiqui se mostró decidida a averigüar los detalles de su infidelidad a Pampita, aunque del otro lado sólo querían hablar de política. De esta manera, ante los fuertes encontronazos, las redes sociales estallaron a puro meme.

Tras advertirle que estaba dispuesta a sacarle información de lo que ocurrió con Pampita, Mirtha Legrand comenzó picante y al hueso: “¿No fuiste fiel?”. Por lo que Roberto García Moritán comenzó a dar vueltas para evitar dar una respuesta certera: “Mirá, Mirtha. Yo quiero decirte primero que todo este tiempo para mí fue muy difícil. Bajé 8 o 9 kilos, pero ahora estoy mejor. Poniéndome fuerte y cada vez mejor. Fue muy brutal lo que viví”.

Mirtha: "a nadie le importa que fueras funcionario, solo importaba que eras el marido de Pampita"#mesaza pic.twitter.com/G8SmfOCONI — e (@Facundo_0_) December 22, 2024

Fue así como el político no sólo no se hizo cargo de sus actos de infidelidad, sino que incluso le echó la culpa a los mediso: “Es verdad que con Caro no estábamos bien, pero la realidad es importante que hay que ponerle foco a la violentísima operación política que yo recibí”.

En este sentido mientras intentaba mezclar la política con su separación, Mirtha Legrand hacía énfasis en que sus datos políticos la aburrían: “Sí, pero a nadie le interesa. Le interesan Pampita y vos. A la prensa no le interesa”.

llegue a mi casa justo para ver como mirtha destruye al bobo ex marido de pampita pic.twitter.com/6hIXTzDBO6 — v. ? (@vvvero_) December 22, 2024

Además, cuando Roberto García Moritán intentó sumar documentos al debate, la Chiqui lo cruzó: “No me traigas cosas raras a la mesa. No, no, no. Yo te traje para que me cuentes. ¡Vos me estás mintiendo! Yo te traje para que cuentes porque tu vida fue un escándalo y yo no sé cómo salís de esto".

Ante esto, en las redes sociales la gente se regocijó de lo que fue un show televisivo. Es por eso que fueron tomando posturas y direccionando las risas, aunque la gran mayoría apoyó a Mirtha Legrand, ya que aún no le perdonan al político las infidelidades a Pampita.

Mirtha Legrand con el ex marido de Pampita:pic.twitter.com/Z6IsghHdS2 — lupinuD83DuDC14 (@kolersoler) December 22, 2024

De esta manera, la gente se iba agarrando de las pícaras frases de la conductora para mezclarlas con imágenes y generar los mejores memes. Por lo que así disfrutaron de cómo ella arrasó contra el político que no hizo pie en toda la noche.

Mirtha: "a nadie le importa que fueras funcionario, solo importaba que eras el marido de Pampita "#Mesaza pic.twitter.com/gcebCYIepY — selee? VI A TAYLOR (@illicit_sele13) December 22, 2024

Los invitados en la mesaza viendo como Mirtha le da con todo al marido de pampita pic.twitter.com/WAUYJkjFXm — LaTripleG (@WhereIsGenesis) December 22, 2024

Como q Mirtha legrand le pregunto a moritan si estuvo con travestis pic.twitter.com/C3Tu6VkImc — juli (@awakezin) December 20, 2024

Moritan: imagino que podemos charlar de otras cosas, Mirtha: No #mesaza pic.twitter.com/7zUlSTYTAF — Srta Agustina (@SrtaAgustina) December 22, 2024