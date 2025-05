Gloria Carrá sorprendió al exponer el comportamiento de Rusherking con Ángela Torres, su hija

Gloria Carrá se sinceró como pocas veces en su visita a El Diario de Mariana, donde habló del presente sentimental de su hija Ángela Torres. Allí, la actriz se refirió por primera vez al noviazgo de la cantante con Rusherking, el joven músico con quien mantiene una relación desde hace varios meses. Con un tono distendido, Carrá dejó entrever que el vínculo entre ellos se consolidó no solo desde lo romántico, sino también en el ámbito familiar.

“Él es un amor”, expresó sin rodeos la artista. “Vienen a casa, traen la merienda, tomamos mate, charlamos de la vida. Es muy amoroso y muy familiero también”, contó, dejando en claro que Rusherking ya forma parte de las reuniones cotidianas en su hogar. Estas palabras llamaron la atención, ya que hasta el momento poco se sabía sobre cómo era la dinámica familiar entre ellos.

Gloria Carrá también aprovechó para contar cómo es su relación con Ángela Torres en términos profesionales. Cuando le preguntaron si sus hijos le piden consejos sobre sus carreras, Carrá respondió entre risas: “Creo que yo les voy a pedir a ellos”. Luego agregó: “Con Ángela hablamos mucho de música, ahora está por sacar su disco. Mi otra hija, Amelia, baila, hace comedia musical. Van las dos por ese camino artístico”.

Además del vínculo con Rusherking, Gloria Carrá se refirió a otro tema sensible: el rol de Luciano Cáceres como padre. Si bien reconoció que él cumple su papel de manera positiva, fue enfática al marcar una diferencia social. “Es buen padre y eso está buenísimo, pero no es un mérito. Yo también soy buena madre y nadie me pregunta cómo soy”, declaró con firmeza.

En esa línea, cuestionó el doble estándar con el que muchas veces se juzga a padres y madres. “Para mí es una tranquilidad que sea buen padre, pero por otro lado es lo que hay que ser: buena persona, buen padre, buena madre. No debería ser algo extraordinario”, sostuvo.

También hizo una reflexión sobre la maternidad y el acompañamiento emocional. “Si sos buen papá, también cuidás a la mamá, porque emocionalmente es quien está criando a tu hija”, remarcó. Su mensaje fue claro: la responsabilidad debe ser compartida y el reconocimiento, equilibrado.

Las declaraciones de Gloria Carrá generaron repercusión en redes, donde muchos usuarios destacaron su sinceridad y su mirada crítica sobre los estereotipos familiares. Además, no faltaron los comentarios positivos hacia Rusherking, que supo ganarse el cariño de una familia muy querida del ambiente artístico.

Con sus palabras, Gloria Carrá dejó al descubierto no solo su vínculo con la nueva pareja de su hija, sino también una mirada crítica sobre los roles familiares. Una intervención que combinó ternura, sinceridad y perspectiva de género.