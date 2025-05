La China Suárez reveló cómo reaccionó cuando uno de sus ex le fue infiel: “Me pasó y…”

A lo largo de sus años en la farándula, la China Suárez ha quedado marcada por la polémica en el inicio de sus relaciones, ya que en más de una oportunidad comenzó su relación provocando una infidelidad. Sin embargo, así como lo ejecutó, también lo padeció, por lo que contó cómo fue atravesar por esta situación y cuál fue su reacción.

La más recordada quizás sea la de Benjamín Vicuña por el escándalo del motorhome, pero el romance de la China Suárez y Nicolás Cabré también empezó con un escándalo producto de que recién terminaba su relación con Eugenia Tobal. O mismo con Mauro Icardi, con quien tuvo un affaire que marcó un escándalo antes de comenzar su relación formal unos años más tarde.

Sin embargo, así como ofició de culpable en estas infidelidades, la actriz aseguró que el karma se ha encargado de hacer lo propio con ella, ya que en más de una ocasión le tocó estar del otro lado. Al sentir el corazón roto por la traición de un gran amor, comentó cómo reaccionó en ese momento y respondió si esto le preocupa en la actualidad.

Se debe a que, en sus redes sociales, la actriz abrió la cajita de preguntas en Instagram, por lo que allí incentivó a sus seguidores a que le hagan pregunta de todo tipo sobre su situación amorosa. Fue así como indagaron en sus temores: “China, no te da miedo que te sean indiel?”.

Teniendo en cuenta que los antecedentes de Mauro Icardi no son positivos, debido a cómo fue que inició la relación con ella, sus seguidores intentaron advertirla por la posibilidad de que esta historia se vuelva a repetir pero con otra mujer.

Sin embargo, la China Suárez se mostró bastante serena ante esta posibilidad, ya que incluso destacó que nada es demasiado grave como para no querer arriesgarse a vivir una relación amorosa: “Ya me pasó y no me morí. Lloré lo que tenía que llorar y listo”.

Por lo pronto, más allá de haber confesado que ya le pasó, no dejo en claro si fue durante su relación con Benjamín Vicuña. Nicolás Cabré, o mismo con Rusherking, con quien terminó de forma repentina y sin dar demasiadas explicaciones, por lo que muchos señalan que fue esta último el que la traicionó.