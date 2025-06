Imagine Dragons regresará a la Argentina: cuándo y cómo sacar las entradas.

Imagine Dragons confirmó su regreso para el jueves 23 de octubre en el LOOM World Tour”, con el que presentan su último disco a nivel mundial. confirmó su regreso para el jueves 23 de octubre en el Hipódromo de San Isidro , en el marco del “”, con el que presentan su último disco a nivel mundial.

Será una nueva parada en una relación especial que el grupo mantiene con el público argentino desde hace años, consolidada con actuaciones memorables y gestos que aún se recuerdan.

El vínculo de Imagine Dragons con Argentina se fue forjando con cada visita. En 2023 ofrecieron un show sold-out en el Campo Argentino de Polo que marcó su último paso por Buenos Aires. Aquella noche, Dan Reynolds entonó “Muchachos” y gritó “I love Messi” ante una multitud que lo ovacionó.

En 2018 también habían conquistado al público en Tecnópolis, con otro recital repleto de emoción. La conexión es profunda, y la banda lo sabe: por eso eligieron regresar con un nuevo espectáculo al aire libre.

Esta vez, el público podrá disfrutar por primera vez en vivo en Argentina las canciones de “LOOM”, el álbum que incluye el hit “Eyes Closed”, además de clásicos como “Believer”, “Radioactive”, “Thunder” y “Demons”.

También habrá espacio para algunas sorpresas de “Reflections (From The Vault Of Smoke + Mirrors)”, con temas inéditos creados en las sesiones del disco que cumple una década. Con una puesta visual y sonora de alto impacto, la banda promete una experiencia multisensorial.

Cómo y cuándo conseguir las entradas:

- Las entradas se pondrán a la venta el martes 8 de julio a las 10 h en allaccess

- Habrá una preventa exclusiva para clientes Galicia Visa, en hasta 6 cuotas sin interés. Esa etapa durará 24 horas o hasta agotar stock,

- Luego se habilitará la venta general para todo público. Los interesados deberán contar con un usuario registrado en el sitio.

- Aún no se informaron los precios