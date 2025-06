Sabrina Rojas ventiló cuál es el ex novio que prefiere olvidar: “No califica por…”

Desde que se terminó su historia de amor con el Tucu López que Sabrina Rojas no volvió a mostrarse enamorada. Sin embargo, a principios de año tuvo un affaire que se filtró, por lo que habló sobre cómo se dio este romance y sorprendió al confesar que prefiere dejarlo en el olvido.

A mediados de marzo Sabrina Rojas reveló que se encontraba conociendo a una persona, por lo que se supo que se trataba de Lechuga Liñares, un reconocido empresario gastronómico. Sin embargo, el amor no prosperó y ella contó la razón y se lanzó a analizar esta situación sin pudor.

Es que, teniendo en cuenta que se trató de un amorío fugaz, la conductora dejó en claro que le gustaría borrarlo del historial por el fracaso que significó a nivel romántico. Además, hay que recalcar que apenas llegaron a los 2 meses de relación, ya que en mayo anunció el final de esta aventura.

En diálogo con Infama, Sabrina Rojas reafirmó que su romance con Lechiga Liñares se terminó y aclaró que no considera este amor como significativo en su vida por lo poco que duró: "Soltera de nuevo. Intenté estar de novia, pero me duró poco”.

Y se lanzó a contar por qué no le quiere poner demasiado peso a esta aventura romántica: “La palabra 'separación' es un montón en un vínculo de poquitos meses. Estoy sola. No quiero ningunear el vínculo que tuve, que fue precioso mientras duró, pero la palabra 'separada' es para cuando tenés una relación de años".

“'Expareja' me parece un montón: es un chico que conocí, con quien la pasé bien, que hubo intención de que todo fuera lindo, pero no se pudo. Habré estado dos meses… no sé si eso tiene título”, enfatizó para restarle importancia a esta relación fugaz..

"Tal vez me equivoque mil veces más, pero voy a tener vínculos que quizás duren un año, una semana… el tiempo que me haga sentir bien. Voy a disfrutar. Lo único que me queda es decir: 'qué lindo la pasé estos dos meses'”, aclaró para tratar de explicar por qué no perduró en el tiempo.