La nueva novia de Alex Caniggia se calentó con Melody Luz y se pelearon fuerte: “No la conozco pero…”

Melody Luz se separó hace algunas semanas de Alex Caniggia, por lo que recién ahora comienza a darse cuenta de algunas de las cosas por las que deberá pasar producto de que su hija lo unirá para siempre a su ex. En este contexto, lanzó un descargo en sus redes y la supuesta novia de su ex salió a responderle.

“O sea que mi hija va a conocer a todas las que se mueva? Mmmm”, lanzó muy picante Melody Luz para empezar a resaltar la molestia que le generará el hecho de que su hija conocerá a todas las novias de su ex. Ante esto, aclaró que su situación es distinta:“Santi sí es mi novio, porque yo sí estoy en novia. Si yo estuviera cog… a uno, a otro, la verdad que no le presentaría a mi hija a todos”.

Marcando lo que le molestó en las últimas horas, se explayó: “Y menos diría que es un día en familia, menos lo compartiría en redes sociales. Y por respeto a mí, no sé, por lo menos avisarme que mi hija va a dormir al lado de una persona que se llama tal y tal. Por lo menos para yo saber, porque encima cuando está con él yo no sé nada de mi hija. No me contesta los mensajes, dice que no hay nada para hablar”.

“Por eso también me comunico a través de este medio, porque todo lo que dice que nos comunicamos por ella es mentira. No se quiere sentar a hablar conmigo, no sé por qué será. Así que bueno, este es el medio que yo encuentro”, marcó desmintiendo la buena onda que quiso instalar Alex Caniggia luego del fin de la relación.

Tras escucharla, el mediático salió a responderle: “Buenas, buenas, gente. Recién me entero que tengo nueva novia. Ya me inventan nueva novia. Gente, no tengo novia. No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón. Y ahí, me enamore totalmente. Así que, gente, no estoy en pareja. Quiero aclarar directamente. Saludos y que tengan un hermoso día”.

Lo que no se esperaba era que se metiera en la pelea Ivana Capialdi, quien sería el nuevo amor de Alex Caniggia. Lejos de poner paños fríos apuntó contra Melody Luz: “Quiero aclarar esto una vez porque tengo el teléfono reventado de mensajes. No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada para decir de ella. No la conozco y no voy a promover el odio entre mujeres”.

Por lo que desmintió hacer sido una de las terceras en discordia: “Toda la gente en general, interpretación de texto a marzo. Yo solo dije que conocí a Alex en 2020, nada más, no que algo haya sucedido mientras él estaba en pareja. Solo conté cuándo y cómo nos conocimos”. Y sumó: “Vuelvo a repetir. Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo. Y reitero, tampoco soy plato de segunda de nadie. Si a mí no me dan el lugar que me merezco (que es el primero), no me interesa”.

Y cerró demostrando la personalidad necesaria para enfrentarse con ella en un escándalo mediático en el caso de que la temperatura siga creciendo: “No soy ningún gato. Y si lo fuera, tampoco entiendo cuál sería el problema. Los gatos hacen muy bien en cobrar, y no tarifas tan baratas, mi amor. Si no, son put… de café con leche”.