Quién invitaba mujeres a la quinta de Olivos en la época de Menem

El pasado 9 de julio se estrenó la serie de Carlos Menem, en el que se hace un repaso de su vida. Si bien la serie ventila algunos secretos, son muchos más los que salieron a la luz por parte de los involucrados en distintas historias. En esta ocasión, Adriana Salgueiro brindó una entrevista y contó que el ex presidente solía tener encuentros sociales con varias mujeres en la quinta de Olivos.

Desde el inicio de su carrera política, Carlos Menem se vio muy involucrado en el mundo del espectáculo. Más allá de su relación con varias vedettes, siempre se mostró muy cholulo de los famosos. Es por eso que el estreno de la serie de su vida expone varios secretos que durante años se guardaron en la farándula.

En este caso, Adriana Salgueiro habló con Pasó en América y expuso a una de las famosas más prestigiosas del país. Se debe a que blanqueó quién era la que le organizaba reuniones a quien era el presidente en ese momento: “Moria Casán nos invitaba a la Quinta de Olivos”. Tras dejar en evidencia a Moria y su buen vínculo con él, contó la razón de estas reuniones: “Evidentemente, Carlos estaba aburrido y le decía a Moria invítame gente a comer que estoy aburrido”.

Teniendo en cuenta que a Moria Casán también le parecía un buen plan hacer sociales con el presidente, poco a poco comenzó a ir a la quinta de Olivos rodeada por distintas mujeres del ambiente. Ante esto, la actriz confesó cuántas veces fue: “La primera pude ir, la segunda no podía ir, estaba trabajando afuera. Pero cuando me llama y me hace la invitación para ir con mi marido”. Tras esta aclaración, descartó que hubiera dobles intenciones en estas reuniones.

“Lo que yo sentí, si bien ya lo había visto, primero muchísimos nervios porque yo estaba consciente de que más allá de que él fuera cholulo o no, era el Presidente de la Nación y yo estaba yendo a comer con el Presidente de la Nación”, confesó sobre su primera experiencia..

Y recordó cómo fue el recibimiento: “Cuando llegamos al lugar que había toda esta gente, donde obviamente, si bien no era protocolar, cuando él se paraba, se paraban todos los hombres, cuando se paraban todos los hombres, una mujer se paraba, era todo una cosa maravillosa”.

Para cerrar, confesó que incluso fue Carlos Menem quien cocinó, aunque no pudo probar: “Nos había preparado, no me olvido más, porque dice les he preparado una comida muy rica, Merluza Negra. Y yo no como pescado”.