La sorpresiva respuesta de Ángel de Brito ante la posibilidad de adoptar un hijo

Si bien Ángel de Brito trabaja hablando de la vida de otras personas en LAM, con la suya suele ser bastante resguardado. Sin embargo, cada tanto se anima a responder preguntas sobre su intimidad, y contó si tiene pensado convertirse si tiene pensado convertirse en padre junto a su pareja.

En una nueva edición de Ángel Responde, en la que Ángel de Brito suele dejar abierta la cajita de preguntas en Instagram, habló sobre su vida privada. Para incentivar a sus seguidores a que le envíen consultas de todo tipo, realizó una publicación en sus stories y aguardó por el mensaje de la gente.

Entre las distintas preguntas sobre la farándula y los escándalos actuales, apareció una sobre su vida íntima. “Ángel, ¿tendrías un hijo? ¿Adoptarías?”, le consultó uno de sus seguidores para ver si tiene planeado ir por el camino que siguieron varios famosos. Sin embargo, de forma tajante, descartó esta posibilidad: “No”.

Pero esta no fue la única vez que el conductor abrió la puerta de la intimidad, ya que hace un tiempo contó que está en pareja y no pudo evadir la pregunta de Carmen Barbieri: “Siguiendo con tu vida, estás en pareja por supuesto, con una persona que adoro. Compartimos unos días en Miami, fuimos a cenar, a hacer cosas, y la pasé bárbaro. ¿Tenés una buena relación? ¿Discuten?”.

“Sí, discutimos todo el tiempo, obvio. Yo como me muestro en la tele soy mas o menos en la vida. Cuando hay que discutir discuto, no grito ni tiro cosas, no está en mi personalidad, soy re tranquilo. Tengo mamá, papá, hermanas, por suerte. Soy familiero”, aseguró sobre cómo es el romance que Ángel de Brito prefiere mantener a escondidas.

Allí también le preguntaron: “¿Te gustaría tener un hijo?”. Pero su postura fue la misma: “No”. Pero Carmen insistió: “¿Y tu pareja? ¿Por qué no?”. En ese momento, explicó su postura: “No, lo tengo clarísimo, me gusta mi vida así como es, con independencia, nunca me surgió. Si surge bueno, surgirá, pero por ahora no pasó. Hay gente que no tienen feeling con nada, con los viejos, con los perros. Es otra vida y quizás no es el proyecto de uno”.