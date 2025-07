El jueves 24 de julio, la emisión de Bendita TV por El Nueve se vio sacudida por un hecho insólito: ni Beto Casella ni ninguno de sus panelistas se presentaron al programa. Frente a esta situación, el canal decidió mostrar el piso vacío en pantalla, evidenciando un conflicto grave.

Horas antes de la transmisión, Beto Casella dialogó con LAM (América TV) y reveló que su relación con Canal 9 siempre estuvo tensa. "Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal 9. Y yo no soy de los que ‘ay, no me cuidan en este canal’. Yo no quiero que me cuiden, quiero que me dejen trabajar (...) No pido ni ropa, la consigo yo, me la compro yo, me voy a la calle Avellaneda. No jodo para nada", aseguró.

El periodista Ángel de Brito aportó detalles sobre el conflicto y explicó que la relación entre Casella y las autoridades del canal estaba "rota". Además, contó que Casella se sentía "destratado" por varias razones: falta de promociones, comodidades insuficientes, ausencia de apoyo y la inexistencia de redes sociales para Bendita TV, pese a ser el programa más visto del canal.

De Brito destacó un incidente ocurrido el miércoles, cuando Casella se enojó y se retiró tras un problema con el estacionamiento, situación que nadie del canal intentó resolver. "Ayer estuvo el episodio del estacionamiento. Aparentemente, nadie llamó a Beto para recomponer esa situación", explicó, y agregó que la emisión del miércoles la condujo Edith.

Por su parte, Luis Bremer aportó en su cuenta de X un dato clave: "Beto pegó portazo HOY en @BenditaOk porque volvieron a dejar a un compañero (Rodrigo Vagoneta) en la calle por no darle una cochera en el canal". Según Bremer, esta problemática no es nueva y ya afectó a otros empleados como Campa y Queijeiro, ya que las cocheras del canal permanecen vacías y no autorizan su uso a la producción.

Respecto a su ausencia del miércoles, Casella explicó que se debió a un dolor de garganta y confesó que no sabía si iba a volver, ya que dependería de cómo se sintiera. Sin embargo, sus declaraciones también dejaron entrever que la relación con Canal 9 estaba en un punto crítico y que la situación podía agravarse.