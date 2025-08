Ángel de Britó contó por primera vez qué vio Pampita el día del motorhome: “Él estaba…”

El escándalo del motorhome fue una bomba que estalló tan fuerte que incluso su onda expansiva aún genera impacto. Tanto es así que, tras varios años, Ángel de Brito confesó que tuvo una charla íntima con Pampita en la que ella misma le confesó qué fue lo que vio cuando abrió la puerta y se topó con la China Suárez y Benjamín Vicuña.

En medio de la polémica por cómo transita el duelo Pampita, quien no se mostró triste tras separarse de Roberto García Moritán y, ahora, está en la misma sintonía post Martín Pepa. En este sentido, Ángel de Brito marcó una de las razones por la que no se permite sufrir.

De este modo, el conductor habló del tema en Bondi Live y marcó que luego de lo del motorhome nada le parecerá cercano en lo que respecta al fin de una relación. “La peor fue la separación con Vicuña, porque lo sufrió muchísimo, se le fue su proyecto de familia por un infidelidad, en realidad por muchas, porque otras se la habían contado, vio mensajes, pero esta la vio con sus ojos in fraganti”, recordó.

“¿A vos te lo contó en primera persona? ¿Te guardaste cosas?”, le consultaron para saber si estaba dispuesto a contar la verdad. De este modo, Ángel de Brito confesó qué le mostró Pampita en ese momento: “Nunca publiqué los mensajes, eso fue un fin de semana de terror para ella, se filtró la información y le pregunto a la modelo , que me empieza a contar todo lo que vio en el motorhome, me hizo todo el relato. ‘Te cuento pero no muestres los mensajes’, me dijo”.

Aún sorprendidos, sus panelistas consultaron: “¿Sabes todo?”. Fue así como brindó algunos detalles sin llegar a contar todo, por respeto a quien le confió la información: “Benja siempre fue infiel, recuerden a Gaetani, Oreiro, Macedo. Entonces empieza el rumor de la China y hablo con gente de la filmación, que me confirman que tenían un vínculo”.

Y expuso el accionar: “Le llega a Pampita, que estaba en Gardiner, la filmación transcurría ahí, a unos metros, va a un motorhome y no lo emboca, después se va al otro y ahí los emboca in fraganti. Benjamin estaba… eso es lo que vio y ahí enloqueció”.