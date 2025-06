Ángel de Brito confirmó la salida de Viviana Canosa de El Trece y ella explotó

Tras los escándalos con Lizy Tagliani y otras polémica que instaló desde su programa, todo parece indicar que en El Trece no tienen planeado seguir con el programa de Viviana Canosa al aire. El encargado de contar esta situación fue Ángel de Brito. Lo que no se esperó el conductor era recibir una fuerte devolución de parte de su colega que los pone en pie de guerra.

"31 julio termina Canosa en El Trece", aseguró Ángel de Brito en su cuenta oficial de X para dar por sellado el fin de Viviana Canosa en El Trece. Con su característico tono burlón, el conductor dio más datos, pero también utilizó un gif de ella bastante particular, como si se burlara de la situación: "Ya se lo avisaron a la conductora y al panel".

Esto generó el fastidio de la conductora, quien no tardó demasiado en salir a responderle en un tono elevado y dispuesta al golpe por golpe: “Quiero aclarar algunas cosas para arrancar, porque me volvieron loca. Escucho conductores de tele que hacen el mismo rating que nosotros diciendo que nos levantan con una alegría que me parece impresionante”.

“Me tomé estos tres días por un evento muy importante para toda la familia. Escuché también a un periodista decir ‘Viviana Canosa se reencontró con Alejandro Borensztein’. Yo me reencuentro con él cada cinco minutos en el teléfono, somos los padres de una hija maravillosa”, acusó para dar a entender que está dispuesta a enfrentarse a sus colegas.

Y siguió bastante enojada: “Me picaron el boleto en mi vida y mis laburos 150 millones de veces, a mí no me cambia la vida. No quisiera que terminemos porque somos un equipo bárbaro y porque la gente, además paga las expensas y las cuentas y demás. Voy a estar acá y les digo algo a los que son supuestamente mis detractores: yo soy Viviana Canosa, estoy orgullosa de quien soy, de lo que digo, pienso, siento y hago”.

Por lo pronto, más allá de la postura de Viviana Canosa de no querer aceptar la situación, la decisión está tomada. Tanto es así que hasta el propio Adrián Suar la confirmó: "Yo ya hablé con Viviana, esta tarde, siempre en buenos términos. Va a haber muchos cambios en la pantalla. Hay cosas que uno va modificando, es así el trabajo. Quiero que hable ella".