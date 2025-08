Gimena Accardi confesó cada cuánto ve a Nico Vázquez y por qué

A las pocas horas de anunciar su separación de Nico Vázquez, Gimena Accardi se subió al primer avión que la depositó en España y vivió allí sus primeros días separada. Ahora que volvió debió toparse con algunas cuestiones relacionadas a la separación. Es por eso que contó qué tipo de contacto tiene con su ex y por qué se siguen viendo.

Luego de más de 18 años en pareja, Gimena Accardi tomó la decisión de separarse, por lo que aún se encuentra atravesando por momentos de mudanza y definiciones respecto a lo que tiene que ver directamente con la división de cosas y espacios que compartían con Nico Vázquez.

En este contexto, debió mediar con los periodistas, que se acercaron a consultarle por cómo está luego de estos primeros momentos de separación: “¿Cómo te sienta la soltería?“. Sin embargo, ella no perdió la calma: “No sé ni qué es. No, nada, no tengo ni tiempo de pensar en la soltería. Estoy abocada al trabajo y con mis amigas y nada, distrayéndome, hoy voy al teatro...”.

De este modo, le consultaron por la posibilidad de volver a confiar en el amor en un futuro cercano. “¿Tienes algún candidato?“, indagó el notero de Puro Show. Para evitar la polémica y brindar un título ficticio, Gimena Accardi se mostró firme en la postura de no querer enamorarse: “No, no. Tengo todo cerrado literalmente”.

Poco a poco, el notero llegó a descubrir el tipo de vínculo que tienen: “En la casa que compartían, ¿quién se quedó?”. Esta pregunta fue la clave para develar el comportamiento de ambos ante el fin del romance. Fue así como ella confesó que suelen encontrarse a solas, pero meramente por cuestiones del hogar: “Vamos y venimos, los gatos, claro que nos podemos llegar a cruzar, nos cruzamos todo el tiempo”.

Para cerrar, le consultaron sobre la posibilidad de que Nico Vázquez sia siendo el director de En Otras Palabras, la obra teatral que tiene con Andrés Gil. Fue así como ella respondió dejando en claro que entre ellos abunda la buena onda: “Sí, nos queda todo agosto de gira. De hecho, este fin de semana nos toca Córdoba. Y Nico sigue ahí dirigiendo por supuesto”.