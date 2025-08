Franco Colapinto habló de buen humor y fue cómplice con una cronista

Nunca dejó de atender a la prensa, pero quedó claro que el ánimo de Franco Colapinto fue otro en Hungría después de superar la Q1 y terminar con el 14° mejor tiempo de la grilla para la final del domingo por la 14ª fecha de la Fórmula 1.

Christine Giampaoli Zonca, la periodista acreditada por la cadena DAZN fue a su encuentro esta vez en la zona mixta y allí no ocultó su malestar por las últimas semanas. “Bastante mejor, yo ya le tenía miedo...”, dijo la mujer. “¿Ya me tenías miedo? Hacerme una nota a mí era una cosa...“, dijo risueño el argentino. “Sí... Te lo juro, no quería preguntarte. Es que últimamente...”, amplió la periodista. “Lo siento, hasta en el avión casi no te saludo”, se soltó Christine GZ.

Con buen humor, el sudamericano no dejó de darle la razón respecto a su humor desde entonces, pero se dispuso a analizar lo hecho en pista. Junto a ellos, Juan Fossaroli de Espn se acopló en el mismo sentido y le preguntó: “¿Un poco de esperanza en el coche?”. ”Bien... Mejorando, obvio que tenemos mucho que trabajar todavía, pero fue una buena Q1. Me taparon un poco al final de la vuelta, pero fueron vueltas buenas. Fue consistente el auto, estaba contento con el balance”, analizó el número 43.

Segunda Qualy

Siguiendo en la misma línea de análisis, Colapinto amplió que luego para la Q2, cambiaron el ala del Alpine. “No tenía tanto grip, estaba patinando mucho atrás, no podía encender las gomas de atrás”, confesó.

La alegría del corredor argentino no era solamente por haber pasado el primer corte en los tiempos, sino también por haber superado a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien quedó 17°. La pole fue de Charles Lecrerc con la Ferrari, postergando esta vez a los imbatibles McLaren.