De Dó Pin Güé, el grupo musical de Neuquén que hace bailar a los más chicos

De Do Pin Güé es un grupo musical de Neuquén dedicado a hacer música para los más chicos.

Siempre es un desafío entretener a las infancias y De Dó Pin Güé es uno de los proyectos que no solo lo logra, sino que propone un espectáculo para todas las edades, sin perder el eje en que los más chicos son los protagonistas.

De Dó Pin Güé es una banda de música infantil oriunda de Neuquén. Joaquín Castañeira habló con el equipo de Mejor Informado y contó que oficialmente se consagraron como tal a principios del año 2024 aunque previamente realizaban intervenciones de este estilo como docentes del nivel primario.

El domingo 12 de enero realizaron una presentación en el Monumento a San Martín de la capital neuquina en el marco de "Mi verano cultural", una propuesta organizada por la subsecretaría de cultura. “El público nos sorprendió, estaba repleto de niños y niñas que pudieron jugar y escuchar nuestras canciones” afirmó Joaquín.

“Al principio estaban un poco tímidos pero cuando escucharon los primeros acordes y empezaron a ver cómo era la propuesta, se engancharon. Fue espectacular, ojalá podamos repetirlo pronto”, expresó.



Parte de los integrantes de la banda.

Los géneros que abordan son variados, van desde cumbia y cuarteto, hasta rock. Con canciones originales, sus shows no solo invitan a escuchar sino a ser parte ya que su objetivo es promover el juego y la recreación a través de la música y la dramatización. Los niños y no tan niños no solo se divierten escuchando la melodía sino que la propuesta es coreográfica y ocurren interacciones entre los músicos y el público.

La banda está integrada por Rocío Mellado en percusión, Mailén De Luca en coreografía, Sebastián Iglesias en batería, Lucas Antual en bajo, Mariel Caitrú en saxo y Joaquín Castañeira en guitarra.

Su música está disponible en su canal de Youtube (https://www.youtube.com/@dedopingue9393). Para conocer más sobre su trabajo y no perderse sus próximas fechas, el proyecto se encuentra en Facebook e Instagram como De Dó Pin Güé.