La estrategia de Wanda Nara para intentar desviar la atención de sus violentos audios

En las últimas horas, Wanda Nara quedó en el centro de la polémica, a partir de una serie de audios privados entre ella y Mauro Icardi, en los que destrata, y de la peor forma, la China Suárez y los hijos de la actriz.

Es que, entre otros insultos, la conductora tildó de "pendejos ajenos", "ridículos" y "pibitos abandonados", a Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña, lo que provocó que el menor de los hijos de Suárez se convirtiera en tendencia en las redes sociales.

"¿Qué problema tenés, si es en nuestra casa? La tuya está llena de pendejos, nosotros tenemos animales. Pendejos ajenos, ridículo, y no podés atender a tu hija el día de su cumpleaños. Es una vergüenza", se la pueda escuchar a la conductora en uno de los audios filtrados. Es así que mientras Icardi intentaba interactuar con Francesca, Wanda lo interrumpió con un comentario más fuerte: "Dejalo Fran, que tiene otras prioridades. Anda a limpiarle el cul.. a Amancio. Chau, b...."

En #DesayunoAmericano mostraron audios de Wanda contra Icardi:



"Andá a limpiarle el culo a Amancio"

En tanto, en otro audios, Wanda arremete contra la China. "No la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No son bienvenidas en mi casa ni en la tuya, entonces me parece que te tenés que ubicar", le manifiesta Wanda a Mauro, a lo que este último le recriminó que ella hizo algo similar cuando estuvo junto a L-Gante: "Mirá vos, la misma prostituta que fuiste vos con L-Gante y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija, ¿viste como cambia todo?".

Lejos de queda ahí, Nara otra vez fue en contra de los hijos de la actriz. "Si vos te los querés fumar en tu casa a todos estos pibitos abandonados por sus padres, bancátelos, nosotros no nos vamos a bancar a nadie".

EXCLUSIVO de #DesayunoAmericano: explosivos audios inéditos de Wanda Nara y Mauro Icardi



"La prostituta que fue tu amante"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/ofR5ifIery — América TV (@AmericaTV) January 22, 2025

Con las críticas dirigidas hacia ella, la mayor de las Nara puso en marcha su nuevo plan para desviar estos comentarios, y anunció, a través del propio L-Gante en Intrusos, que nuevamente están en pareja.

Justamente, fue que a la pareja se los vio junto en Carlos Paz, sitio al que viajaron en avión privado, para que L-Gante grabara una canción junto a La Konga. En este contexto, uno de los panelistas de Intrusos intentó llamar a Nara para que explicara la situación, pero quien atendió fue el cantante, y terminó confirmando la relación.

“Sí, todo está en orden. Me vino a acompañar. No fue una pelea, nos distanciamos un par de días, hice un poquito la mía y ahora todo bien... Ella está totalmente enamorada de mí”, confesó Elián Valenzuela.

Es importante recordar que Wanda se había alejado del artista ya que Mauro había amenazado con usar en su contra los antecedentes que L-Gante tiene ante la Justicia, argumentando que no era una buena influencia para sus hijas.

Habrá que ver cómo sigue esto en las próximas horas.