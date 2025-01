¿Wanda Nara repite el mismo modus operandi que usó cuando se separó de Maxi López?

Con su escandalosa separación, Wanda Nara y Mauro Icardi siguen en la boca de todos, y como si no le sobraran más actores a esta novela turca, un viejo audio entre la empresaria, Maxi López y uno de sus hijos, dejó al descubierto que todo lo que pasó durante su mediática separación hace más de 10 años, se está repitiendo ahora.

El violento llamado, en el que Maxi todo el tipo destrata a Wanda, salió a la luz luego que se filtraran los terribles audios de Francesca y Mauro, en los que, entre otras cosas, la menor le reclamó por una empleada que las maltrataba y también por la China Suárez.

“Con Silvia no voy a ir. Cuando la eches a Silvia voy a ir”, se la escucha decir a la nena, mientras que Icardi le retruca: “Tenés que venir igual con papi porque lo dijo un juez”. “Te estoy diciendo yo que me pegaba y me robaba”, le explica Francesca sobre el por qué no quería ir con él. “Yo no voy a hacer lo que te dice tu mamá Francesca. Vos sos una nena chica y eso es mentira”, sentenció su padre.

Por su parte, la niña le cuestionó: “¿Le vas a creer a ella y no a tu hija?”. “No, sabés que no voy a creer las boludeces que dice tu mamá. Así que, decile que siga grabando, que tampoco le sirve de nada. Ya te lo dije, lo dispuso un juez y la policía ya dijo que vos tenés que estar con tu papá desde el viernes”, agregó Icardi.

En tanto, en otro audio, la niña le reclama por la aparición de la China Suárez y los posteos de su padre con ella. “Hoy le pedía mami si no me podía bañar en agua bendita porque me quiero olvidar de todo lo que está pasando y vos seguís poniendo cosas y no me gusta. Así que por favor borrá las cosas y no sabía quién era”, le pidió la menor a su padre.

Con esta información en los medios chimenteros, muchos recordaron que algo así pasó cuando Wanda se separó de Maxi López, y que para ese momento, ella se había puesto en pareja rápidamente con Mauro, para hacerlos convivir con sus hijos pequeños. Es que incluso la conductora e Icardi compartían videos de los menores diciéndole "papá" a la nueva pareja de Nara.

A partir de esto, en LAM dieron a conocer un viejo y muy violento audio entre Wanda, Maxi y Valentino, el mayor de sus hijos, quien en ese momento tenía unos seis años. Justamente, dada la violencia del contenido, en el programa optaron por suprimir la voz del menor, para que solo se escucharan las barbaridades de sus padres.

Un detalle importante de este audio es que fue Icardi quien lo filtró a la prensa en aquel momento buscando dañar a López, por lo cual cuando los chimentos relatan que Mauro aprendió a moverse en este ambiente gracias a Wanda, no una afirmación para nada descabellada.

Asimismo, las panelistas confiaron que el vocabulario que usaba el niño era el de un adulto, con muchos términos que él para su edad no usaría, por lo que lo compararon con la forma en la que hablaba Francesca con Mauro.

En ese punto, ninguno de los integrantes de LAM descartó que los niños hayan sido manipulados en algún momento para decir ciertas cosas.

El contenido del violento audio

“No sale solo por eso, sale diciendo un montón de cosas. Mauro y mamá también”, se lo escucha decir a López, quien se está dirigiendo a su hijo mayor. En ese momento, la conductora interrumpió y dijo: “Yo solo salí diciendo que Valentino...”.

En ese momento, el exdeportista la interrumpió y la insultó: “No hablés vos, ¿qué hablás vos? La con... de tu madre. Vos no hablés, pelo... Quiero hablar a solas con otro de los nenitos. Siempre hablo con el mismo nenito y quiero hablar con los que siempre duermen”.

“Papá siempre te dice la verdad. El que decís mentiras sos vos, que el otro día me dijiste que estaban durmiendo a las 5 de la tarde”, añadió Lopez. “La siesta. No eran las 5, eran las tres y estaban durmiendo la siesta. Decile que ayer y anteayer lo llamabas y no te atendía”, acotó Wanda. “No me entro ningún llamado, Valentino. Si a mí me aparece un llamado, papá atiende, como ahora”, se defendió Maxi.

En la segunda parte de la discusión, el ex futbolista siguió: “Ellos tienen videos de vos y de los nenes, yo no tengo ni un solo video, Valentino. Jamás tuve un video de ustedes, jamás. Acá la que filma es mamá”.

“Filmo porque era cuando decías que no veías a los nenes, porque no hablás”, retrucó Nara. “No hables vos. Yo estoy hablando con Valentino. Haceme hablar con Constantino y con Benedicto que no hablo hace 15 días”, insistió Maxi.

La mediática le explicó que los hijos menores se estaban terminando de bañar y que al terminar de hablar con Valentino, los comunicaría. “¡Andá a buscarlos ahora! Valentino, con vos no quiero hablar, si vas a mentir y a decir estas mentiras que dice tu madre, con vos no quiero hablar. Vos tenés que estar con tu mamá y con tu papá”, reclamó López.

En esa misma línea, insistió: “Pasame a los otros nenes, pasame con Constantino y con Benedicto que no hablo hace 15 días. Tenés que estar de vacaciones con tu papá y con tu mamá, y yo te fui a buscar y tu mamá no me dejó ir a buscarte”.

Wanda se defendió diciendo que era mentira y le sugirió a López que fuera a su casa a jugar a la cancha de tenis. “No, a tu casa no. Tiene que estar en mi casa ahora”, cerró furioso el exdelantero de River Plate.