Se filtró un audio de Francesca Icardi, la hija de Wanda Nara, diciendo qué piensa de la China Suárez

Lejos de buscar proteger a la pequeña Francesca de 10 años, Wanda Nara y Mauro Icardi siguen obsesionados con intentar dejar mal parado a la otra parte en medio de esta disputa que ya está en manos de la Justicia. Ahora, luego de que se filtraran conversaciones del futbolista con su hija, se viralizó un audio en LAM en el que la pequeña opina sobre la China Suárez.

Es que en medio de este escándalo entre la ex pareja, en el cual aparece la obsesión por dejar desestabilizada a la otra parte, no solo pierden ambos, sino que incluso sus hijas quedan aún más involucradas. Sobre todo luego de que Mauro Icardi no haya visitado a Francesca en el día de su cumpleaños.

Sucede que hace unos días se viralizó un audio de la conversación del futbolista con su hija que habría sido grabada por Wanda Nara y posteriormente filtrada a los medios. En ésta, él hace alusión a que tiene que “revisar su agenda” para ver si puede asistir a su cumpleaños.

Ahora, nuevas conversaciones privadas fueron filtradas por la conductora en las que se la puede escuchar a la pequeña ofendida por las fotos que publicó junto a la actriz. “Cuando Mauro comparte las fotos con la China y las niñas, las niñas le hacen un reclamo al papá. Le dicen: ‘¿Por qué vos publicás esas fotos? Me da vergüenza, por favor, borralas’”, contó Pampito en Puro Show.

Es por eso que Matías Vázquez remarcó que las amigas de la hija de Wanda Nara se habrían burlado y advertido sobre estas fotos: “Acá lo que está diciendo es: ‘Borrá esas fotos porque me estás haciendo daño a mí’. Es decir, era un reclamo de una hija a un padre diciendo ‘no expongas esto’”.

En medio de esta polémica, en el audio, Francesca Icardi expone que no sabía que esa persona era la China Suárez, por la que su padre lloró y quien rompió su familia: "Hoy le pedí a mami si me podía bañar en agua bendita porque me quiero olvidar de todo lo que está pasando. Vos seguís poniendo cosas y no me gustan, así que borralas. Yo no sabía quién era ella".

Por lo que Pampito cerró aclarando: “Lo que le dice la nena es ‘yo no sabía quién era’, supuestamente no sabía que La China era la novia de Mauro”.