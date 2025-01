Cuál es el plan de la China Suárez con sus hijos que hizo estallar de furia a Nico Cabré y Benjamín Vicuña

La China Suárez oficializó su romance y volvió a dejar en claro que su idea es acelerar los procesos para vivir un amor intenso. Tanto es así, que se comunicó con los padres de sus hijos y le hizo una advertencia sobre lo que quiere para su futuro, por lo que estalló la interna familiar.

Se debe a que, cegada por el amor que le genera la relación con Mauro Icardi, la China Suárez le anunció a Nico Cabré y Benjamín Vicuña que su deseo es instalarse en Turquía junto a su nuevo novio, quien deberá enfrentar la recuperación por rotura de ligamentos cruzados.

Ante esta situación, Yanina Latorre expuso esta situación y cuál habría sido la polémica propuesta que le hizo a Nico Cabré y Benjamín Vicuña para que no le pongan palos en la rueda en este deseo de abandonar Argentina para instalarse en Turquía acompañada por Rufina, Magnolia y Amancio.

“La oriental quiere irse a Turquía con el novio nuevo. Claro que en el medio hay descendencia y dos padres, pequeño detalle. La oriental arrancó la negociación con los progenitores”, comentó la panelista sobre el tire y afloje para tratar de convencer a los padres de sus hijos de cumplir con esta postura.

Fue así como, de forma encriptada, la panelista reveló cuál habría sido la propuesta que la China Suárez le hizo a Benjamín Vicuña para poder llevarse a sus hijos: “A uno le ofrece USD 4.000 de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía. El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía (Magnolia y Amancio)”.

“Ella le dijo textual, tras un ida y vuelta, ella se envalentona rápido: ‘Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los USD 4000 y te ahorrás los colegios’”, indicó Yanina Latorre. Por lo que expuso el polémico pacto que propuso: “De una pieza quedé cuando lo leí, primero ella, después los pibes, de no creerse. Y como él no está convencido, obviamente, le ofreció 15 días cada uno con los nenes. ¿Y la vida? ¿Y el colegio, la educación?. Es una locura, estamos de acuerdo”.

Por su parte, quien parce mucho más inflexible es Nico Cabré, ya que no se imagina alejado de Rufina: “El otro progenitor no quiere saber nada con que la hija se vaya a Turquía, entonces la oriental, muy suelta de cuerpo, le dijo: ‘15 días con cada uno, y yo voy y vengo’. Total Mauri también paga las idas y vueltas. Hay una cosa en la que Wanda tenía razón, la oriental quería su vida”.