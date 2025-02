La actriz cipoleña que la rompió en un video con L-Gante y en la serie "El encargado" con Francella

Agostina Innella es una actriz de 28 años. Ha dejado su huella actoral en distintas piezas audiovisuales destacadas como en el videoclip del cantante Milo J, “A VOS”; “El Infierno”, serie que protagonizó, donde también fue productora ejecutiva, y quedó nominada en el festival Internacional de Cannes; su personaje de ‘Lola’ en la serie “El Encargado”; la tan vista publicidad de “Alikal” y mucho más. En una charla exclusiva con Mejor Informado nos contó su historia.

En el Festival Internacional de Cannes.

Sus primeros pasos en el arte

Su niñez y adolescencia transcurrieron en Cipolletti. Hija de familia perteneciente a la clase trabajadora, desde pequeña fue inquieta y con un gran interés hacía lo escénico.

Agos nos contó que, cuando tenía un año y medio, acompañaba a su mamá, profesora de danzas clásicas, a los ensayos de la muestra de fin de año. Siendo tan pequeña bailaba junto con sus alumnas. A su madre no le quedó otra que sumarla con tul y pañales. “Mi vieja me decía que yo me metía entre las chicas, me aprendía los pasos, las imitaba. Terminé siendo parte del show”, recordó.

La pequeña Agos bailando junto a las alumnas de su madre.



Entre risas, la actriz también contó que hubo un momento en su pre adolescencia en el que le preguntó a su madre por qué no continuó con clases de ballet en su infancia. La respuesta fue: “Yo quería que vos lo eligieras, y no que fuera algo impuesto”. Cada año que pasa entiende más lo importante de estas palabras.

Algo de esa semilla “bailarina” germinó en la cipoleña durante su niñez porque en el primario ya coordinaba coreografías entre sus compañeros y otros cursos para los actos escolares.

Más tarde, se desarrolló en el mundo de la comedia musical en “Lavalle Musicales” en Neuquén, entre sus compañeros estaba Sofía Morandi, la reconocida influencer neuquina, ambas con 13 y 14 años. Enumeró que, en el lugar daban clases de jazz, ballet, contemporáneo, street dance, canto y teatro.

Finalmente, se inscribió en la Universidad Nacional de Artes (UNA) en CABA. En su relato comentó que, cuando ingresó, debió pasar por diversos exámenes corporales y vocales para determinar sí “era apta”. En aquel momento, luego de las evaluaciones, colgaban en la pared los resultados de los cientos de jóvenes inscritos en la Universidad. La actriz logró ingresar pero no tuvieron la misma suerte algunos de sus amigos, momento que la artista recordó como un sabor amargo.

Haber ingresado a la universidad fue uno de los momentos bisagra de Agostina Innella.

Agostina con su título de Licenciatura en Actuación.

Agos actúa, luego existe

Agostina demuestra en cada palabra que expresa, un nivel de pasión por la actuación que, los resultados de su carrera, son sólo una representación de ese amor intenso.

Su primera participación en una obra de teatro en Buenos Aires fue en el 2018, en el Centro Cultural Rojas (obra ganadora del Operas Primas) que luego la trajo a Cipolletti. Con estos gestos, la artista es consciente de sus orígenes y los vuelve parte de su presente.

Habló sobre ese flechazo hacia la actuación que la obnubiló. Ella lo recuerda bien, cómo esas primeras sensaciones de enamoramiento que no se olvidan. “Mi primera película fue en Caviahue, “Axiomas” de Marcela Luchetta. El rodaje fue en el año 2019 y se estrenó en el 2022. En ese tiempo ya había terminado la cursada, me faltaba la tesis”, rememoró y agregó “Cuando entré al set de grabación me enamoré… pensé “quiero vivir haciendo esto.”

Premier de "Axiomas".

Ese amor sigue perdurando y ese encuentro logró darse gracias a la perseverancia de la actriz. “Todo el trabajo estaba empezando a dar pequeños frutos. En ese momento empecé a notar un momento bisagra… Esa fue una conquista para mi”.

Más adelante, Innella logró interpretar diversos papeles en varias entregas. Actuó en la película Miss Carbón, de la directora Agustina Macri, de Netflix. El film cuenta la historia de Carla Antonella Rodríguez, (interpretada por Lux Pascal, hermana del actor Pedro Pascal), la primera mujer minera en la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz. “Fue un sueño, soy consciente del recorrido que implicó e implica estar allí… siempre con los pies en la tierra”, contó.

Junto a Lux Pascal en la película "Miss Carbón".

Actuó en la serie Espartanos, que tiene fecha de estreno el 19 de febrero de este año. Cuenta la historia de un abogado, que forma un equipo de rugby en el penal 48 de San Martín, con los reconocidos actores Guillermo Pfening y Pablo Rago. "Actuar con ellos dos fue una clase magistral constante… gran experiencia", dijo la cipoleña.

Una de las producciones más exitosas en Argentina de este último tiempo es “El Encargado", con el famoso actor Guillermo Francella. En la serie, la actriz realiza su aparición durante la tercera temporada interpretando a Lola, una muchacha inquieta, novia de Miguel, interpretado por Gastón Cocchiarale.

Agostina Innella junto a Gastón Cocchiarale en "El Encargado".

En la charla que tuvimos con ella, era inevitable no mencionar a Francella. “Con Guillermo me pasó que “caí” que lo veía de chiquita en la tele… hasta recuerdo ahora que lo estudié en la universidad, en la materia “teorías teatrales ". Allí repasamos el concepto de “actor popular”. En este trabajo elegí a Francella para realizar dicho análisis. Aproveché el arco actoral que sucede desde el programa “Casados con hijos” a la película “El secreto de sus ojos” de donde pasa de alguien cómico a ser alguien entrañable más allá de gracioso con esa comicidad.”

“En El Encargado no te hace más de dos tomas.. con 69 años la gimnasia que tiene es sin igual”, mencionó y agregó “Aun así, siempre en las entrevistas que me realizan sucede la pregunta: ¿cómo es trabajar con Francella? y contesto que “tiene mucho oficio”.

Agostina Innella junto a Guillermo Francella en "El Encargado".

Además, la actriz estuvo en el video musical “A VOS”, con el cantante Milo J; "Guardado" de L-Gante y Belen Gal; “Asqueroso” de Tiago PZK; la reconocida publicidad de Alikal junto al streamer Lukitas Rodriguez y la ex Gran Hermano, Julieta Poggio; “El Infierno”, serie nominada internacionalmente y su primer protagónico (disponible en UN3); entre otras.

Con Milo J en el videoclip "A VOS".

La relación entre Buenos Aires y Cipolletti: la ciudad del teatro y su ciudad natal.

Agostina desarrolló y continúa desarrollando su carrera de actríz en la ciudad de la furia. Buenos Aires se volvió parte de ella al estudiar en la UNA. Sin embargo, no fue ese su primer encuentro con la gran urbe.

A la edad de 8 años, dicho lugar conquistó el corazón de la pequeña Agos. Ese flechazo fue durante los paseos en auto, salidas a shoppings y notar la ropa diversa que ofrecían (y ofrecen) los comercios de CABA. Desde ese momento ella afirmaba que quería vivir allí.

Actualmente, la artista sigue amando Buenos Aires pero también añora su lugar natal, Cipolletti. “Hay algo en la siesta que sucede acá, por ejemplo, que me gusta, siento que cuando era adolescente no lo entendía”.

En ambas ciudades Agostina encontró “lo mejor de los dos mundos” y pudo conocerse a nivel intrapersonal en cada una de ellas, enfatizando en un recorrido mental y hasta terapéutico.

“Es necesario conocerse a una misma, dentro y fuera del área profesional.. no dejar que tu validación sólo se mida por cómo te perciben de afuera… Es clave trabajar la relación con una. Sí en un casting recibo un “no” (ahora lo entiendo jaja) no es el fin del mundo. Que lo profesional no se vuelva todo en la vida aunque sea lo que más amo hacer.” afirmó.

Buenos Aires es el lugar de las oportunidades, pero Agostina sabe que una persona no solo se alimenta de ellas. “Aprendí, luego de muchos años, a encarar cada casting como una oportunidad, si, pero no como la única ni la última dando lo mejor que puedo, con la tranquilidad de haber hecho lo mejor posible.”

Cipolletti, su lugar natal, es un lugar donde Agos puede estar más tranquila y seguir desarrollando su carrera artística desde un lugar menos demandante. “ Tengo ganas de dar talleres acá, no solo en Buenos Aires. Todos los veranos vengo y es algo que disfruto mucho”.

Lo cotidiano de una profesión tan particular

Realizar una descripción de su recorrido actoral es parte de conocer a la cipoleña. Así, Agostina se animó a contar el día a día de su carrera.

Las situaciones construyen seres humanos, y los actores y actrices tienen la responsabilidad de tener presente este y otros factores. “Para poder interpretar también hay que entender el contexto sociocultural en el que está inmerso el personaje: sí yo hago de una campesina criada por un padre arreando ovejas en 1930, no puedo caminar con la misma velocidad con la que se vive en la ciudad. El actuar implica poder comprender situaciones y momentos”, comentó.

En ese cotidiano, vivió momentos no tan alegres, como en cualquier profesión. “Hay que aprender a abrazar el oficio, con las cosas no tan gratas que también puede tener. La espera, la inestabilidad, la exposición, estar atenta a los posibles trabajos constantemente… Es asumir las reglas de juego. Aun así, es tanto el amor y la gratificación que me da actuar que todas esas cosas pasan a otro plano”

Los 20s traen consigo el empezar a entender configuraciones de la sociedad, tales como “la belleza femenina”. La actriz contó cómo lleva las demandas sociales en una carrera en la que debe replicar, muchas veces, la realidad.

“Cuando era más chica no me gustaba verme. Ahora me relajé y lo veo desde otro lado, observo lo que hice actoralmente para ver que puedo mejorar.”, recordó y agregó “no me podía ver porque me juzgaba desde lo estético y con un ojo crítico desde mi actualidad en algo que había hecho un año atrás o más. Entendí que eso nada tiene que ver con actuar ya que representar la realidad implica no salir “bien”, sino dejar ver lo real.

Agostina comprendió, con la práctica, lo que implica representar la realidad. “Cuando uno está muy pendiente de cómo se ve, estéticamente hablando, no podes ocuparte de lleno en lo que estás actuando y construyendo y eso se nota y te quita del presente. Cuando uno llora por ejemplo, no existe el “salir lindo”; se te caen los mocos, andas hinchado, y está perfecto que así sea; mostrar realidad es necesario”.

Y la actríz de 28 finalizó su reflexión con estas palabras: “la belleza está en la sensibilidad, en lo que le sucede a la persona… y actuar tiene que ver con la transmisión de esa sensibilidad a través de un personaje.”

Que viene después en la vida de Agos

La artista transita el camino de la actuación con todos sus sentidos y disfrutando del proceso. Considera que es solo el inicio de una carrera a la cual espera tener sorpresas. “No encontré aún el límite de lo que no puedo hacer y lograr con mi profesión. El drama me encanta pero sé que tiene un costo emocional a veces fuerte, lo policial también. Quiero hacer más comedia, verme en ese desafío. La verdad es que aún no encontré ese proyecto al que le diga “no”.

Este año se estrena un cortometraje de comedia, donde la cipoleña tendrá su aparición.. “Me acuerdo que representaba a un personaje que comía chicle, se lo sacaba, lo tenía en la mano, tomaba fernet y se lo volvía a meter en la boca…algo de lo más asqueroso pero divertido de interpretar.”

Y con una gran sonrisa, mencionó que actuar es una profesión que se puede hacer toda la vida, a diferencia de otras como la del futbolista, por ejemplo.

Este año se avecinan proyectos y estrenos. La actriz realizará un unipersonal, una entrega en la que está trabajando con esmero ya que es su primera producción de estás características. Los ensayos serán en marzo y para mitad de año se estipula su estreno. Además, aseguró que traerá dicha obra a Cipolletti.

También realizará talleres de actuación en el mes de febrero en Cipolletti. Filmará la cuarta temporada de la serie “El Encargado”, se asoma el estreno de la serie de Disney Plus “Espartanos” el 19 de Febrero, y mucho más.

Por lo pronto, Agostina Innella ya es una actriz con trayectoria, con mucho futuro y con una inteligencia que la hará encarar nuevos desafíos de manera excepcional. Llevando la bandera federal consigo, la joven está iniciando lo que promete ser, una carrera con mucho prestigio.