La contundente decisión que tomó Eduardo Feinmann contra Jonatan Viale por acusarlo de “ensobrado”

Luego de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei estalló la polémica. Es que, cuando se filtró el fragmento en el que el periodista es interrumpido por Santiago Caputo para corregir al presidente, llovieron las críticas. Ante esto, en su descargo, el periodista apuntó contra Eduardo Feinmann, quien no planea quedarse callado y apuesta a resolver todo en la Justicia.

Tras lo sucedido en la nota, Jonatan Viale quedó marcado y por eso lanzó un duro descargo en su programa de TN: "Yo no le robé a nadie, no le hice daño a nadie. Ya me fui de un lugar por no querer servir a un candidato. Ya me fui de ese lugar. O me fueron, no sé... Había que hacerle la campaña a un candidato que sacó 11% y yo dije que no".

"Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo y dicen 'qué barbaridad'... Vos agarraste. Vos, a vos te hablo. Te quedaste, yo no. ¿No te acordás que vos agarraste? Vos, vos y el otro. Yo me fui de ahí. Dale no te escucho, contestá", lanzó el periodista sin decir ningún nombre.

En este contexto, rápidamente en las redes sociales se comenzaron a vincular estos dichos con Eduardo Feinmann, ya que muchos aseguraban que los palos eran para él. Ante esto, se filtró que el periodista tiene pensado comenzar con una demanda en la Justicia.

Se debe a que fue el abogado Gabriel Iezzi quien expuso que Eduardo Feinmann le pidió que lo defienda en la Justicia. Es por eso que desde sus redes sociales expuso que está listo para afrontar el desafío: “Un camino judicial que se inicia en breve por indicación del amigo @edufeiok”.

Sin embargo, vale la pena destacar que no mencionó si lo ayudará producto del descargo de Jonatan Viale o si será en otro asunto: "Así es el estado de derecho y la responsabilidad inherente a cada uno por sus actos y dichos”.

Pese a la incertidumbre, desde El Canciller remarcaron que será un hecho la disputa legal entre los periodistas: "Representado por su abogado, Gabriel Iezzi, Feinmann le iniciará acciones judiciales por daños y perjuicios a Jony Viale: el reclamo sería por una suma 'millonaria'”.