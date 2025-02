Los audios que comprueban la doble vida del novio de Juanita Tinelli

Marcelo Tinelli no pega pie con bola. Es que mientras él debe hacerle frente a los fuertes rumores de separación con Milett Figueroa, se conoció la crisis matrimonial de su hija Cande con Coti Sorokin, como así también el accidente vehicular de su hijo Francisco en Punta del Este, situación en la que se llegó a decir que estaba alcoholizado.

Como si estas situaciones no le bastaran para no “tener el Jesús en la boca”; ahora se le sumó el escándalo que involucra a su hija Juanita, quien estaría separada de su novio polista, ya que el deportista tendría una doble vida.

Si bien desde hace algunas semanas se habla de crisis entre la modelo y Camilo “Jeta” Castagnola, ella misma se encargó de desmentirlo, con una serie de fotos en donde se la veía muy enamorada.

Sin embargo, ahora desde LAM dieron a conocer una serie de audios que dejarían al descubierto esos rumores, en donde se lo escucha a Camilo hablando con una joven identificada como Catalina, con quien tendría un romance paralelo al de Juanita.

“Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo”, le habría dicho Camilo ‘Jeta’ Castagnola a Catalina sobre Juanita, y luego continúa: "Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad" .

“Yo juego al polo, no estoy para estas pelotudeces. Todos cometemos errores. Cuando estoy con ella solamente pienso en vos. No estoy interesado en ella. Te pido por favor que me atiendas el teléfono”, se lo escucha decirle al polista a Catalina.

JUANITA TINELLI FUE ENGAÑADA POR CAMILO CASTAGNOLA, SU NOVIO POLISTA..#LAM REVELO LOS FUERTES AUDIOS HACIA SU AMANTE..pic.twitter.com/cMgW4c1yiN — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) February 22, 2025

¿Qué dirá Juanita?