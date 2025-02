María Becerra anunció el estreno de una canción para la Fiesta de la Confluencia

Este domingo, María Becerra brindará por primera vez un recital en Neuquén, en el marco del cierre de la edición 2025 de la Fiesta de la Confluencia. Y la emoción no es sólo del público valletano, sino que la joven quilmeña también se mostró más que feliz, al punto que está buscando inmortalizar este encuentro con una canción.

Es que, con un video para sus redes sociales, María Becerra desafío a todas las personas que vayan a su recital de Neuquén Capital a aprender parte de su nueva canción (la cual se llamará "Tattoo o Tatu"), para poder grabar sus voces e incluirla en la grabación oficial.

"Hola. Les habla Mari y Xros. Y si queres formar parte de nuestra nueva canción, quedate a escuchar esto. Como saben, el vamos a estar el 9 de febrero cantando en Neuquén. Así que a toda la gente que vaya a ser parte del show, que vaya a apoyarnos ese día, les tenemos un desafío, y es que se aprendan esta letra, porque va a ser la primera vez que cantemos esta canción en vivo, y queremos grabar sus voces, para ponerlas en la canción original", anunció "La nena de Argentina".

Maria Becerra adelanta un fragmento de lo que será su próxima canción llamada "TATTO" uD83DuDC40 pic.twitter.com/jS8YlszIGq — Maria Becerra Data (@BecerraData) February 4, 2025

Acto seguido, y mientras el reconocido productor musical toca la guitarra, la joven entonó el estribillo de esa canción: "La canción se llama Tatto y dice más o menos así: Y ¿Pa' qué quiero despertar? Si contigo comencé a soñar. Hoy como el primer día no' volvimos a enamorar. Y hace un millón de años luz, se que también fuiste tu. Tengo algo nuevo que contar, hoy me hice un tatto que dice sólo 'tú y yo'. No importa lo que pase siempre fuimos tú y yo. Y si se acaba el mundo quedaremos tú y yo. El amor verdadero lo inventamos tú y yo. Tu y yo".

Según informó la organización, el recital de María Becerra, el cual le dará cierre a la edición 2025 de la Fiesta de la Confluencia, está anunciado para las 23:45.

A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad habrá entradas preferenciales en la Isla 132, las cuales tienen un costo en efectivo y se compran a través de una ticketera.

Puntualmente, el sector preferencial, que estará directamente cerca del escenario, tiene un costo por persona, y por noche, de 40 mil pesos.

Sin embargo, también estará el sector general, mucho más alejado del escenario, pero provisto de muchísimas pantallas gigantes y equipos de sonido, el cual será totalmente gratuito.

Teniendo en cuenta todo esto, y que el precio para ver a María Becerra en uno de sus shows de gira cuesta mucho más, todo indica que para esa noche una verdadera multitud invadirá el predio, y cantará a gritos la nueva canción de la joven.