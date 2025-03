Yanina Latorre destapó qué famoso periodista pidió que echen a Mariana Brey de C5N

Mariana Brey se metió en un escándalo durante la última semana debido a que puso en duda que la policía haya lanzado el gas lacrimógeno con el que hirieron de gravedad a su colega, Pablo Grillo. Ante esto, se generó un repudio popular en el que se pidió con énfasis su desvinculación, por lo que Yanina Latorre reveló qué famoso periodista impulsó este pedido.

Es que Mariana Brey se colocó en el ojo de la tormenta por su postura a favor de la represión a los jubilados y luego de catalogar a los hinchas genuinos como barra bravas: “La violencia la genera un barra brava que no tiene nada que ir a hacer, a defender jubilados. ¿Saben cómo defender a un jubilado? Yo quisiera preguntarle a cada uno, ¿vos le preguntaste a cada uno de los barra brava que estaban ahí si trabajan en blanco y hacen aportes? Porque la mejor manera de defender a un jubilado es aportando, no trabajando en negro”.

Pero lo peor se dio cuando puso en duda que haya sido la gendarmería la encargada de lanzar el gas lacrimógeno directamente a la cabeza de su colega, el fotoperiodista, Pablo Grillo, ya que sólo ellos tenían en su poder este tipo de armamento para disuadir a la gente en la protesta: “Lo del periodista, primero hay que ver si el disparo… ¿Sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante?”.

Ante esto, quien no se bancó la opinión fue Jorge Rial, ya que salió a cruzarla con insultos incluídos: “Gente que en nuestro propio canal preguntó: ¿Están seguros que quien hirió a Grillo fue la policía?. Cuando hacés eso pasás a la condición de hijo de puta. Me da vergüenza y me da temor”.

Y sumó, ya muy caliente: “Mariana Brey estaba gritando si estábamos seguros que a Grillo lo baleó un policía. Dan vergüenza, hay que anotarlos, hay que saber quiénes son y hay que limpiar viejo, porque a nosotros no nos llevan a ningún lado y ellos vienen a decir estas barbaridades a nuestro canal”.

Fue así como Yanina Latorre salió a defender, e incluso a justificar, a Mariana Brey tras los insultos de Jorge Rial: “No es una pregunta grave la que hizo Mariana, ella puede pensar distinto. No es una pregunta que agredió ni al fotógrafo, ni a la familia, ni para que Rial la trate de hija de puta y pida la cabeza”.

Tras asegurar de que el conductor pidió por su salida, continuó justificándola: “Y que diga que en el canal están todos alineados y que hay una hija de puta. Me parece un horror lo que hizo Rial, primero porque se mete con la laburo de ella. Tiene derecho a pensar distinto y no bardeó a nadie. Sí a la ideología de Rial, no es un delito preguntar algo. A ella la contratan para eso, para enloquecerla”.

Y cerró valorando su trabajo: “El éxito de Mariana Brey en C5N es que piensa distinto a todos, es la Brancatelli de ‘Intratables’. La contratan porque es la única que se le anima a todos. Vos no pensás como ellos y te disminuyen, te subestiman y te insultan”.