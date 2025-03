Escalofriante: Yanina Latorre reveló por qué “enloqueció” Mauro Icardi y se metió en la casa de Wanda Nara

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el traspaso de sus hijas, Francesca e Isabella, explotó en redes sociales con una serie de rumores, videos y declaraciones que dejaron en evidencia la caótica situación. Uno de los momentos más impactantes fue la difusión de un video en el que se escuchaban los gritos desesperados de Wanda pidiendo ayuda, presuntamente debido al violento ingreso de Icardi en su departamento ubicado en el exclusivo Chateau Libertador.

Quien estuvo siguiendo la situación en tiempo real fue Yanina Latorre, reconocida por su acceso privilegiado a la información del Wandagate. A pesar de encontrarse en una parrilla junto a su esposo, Diego Latorre, no dudó en interrumpir su cena para compartir detalles con sus seguidores a medida que los obtenía.

hay gente diciendo que es puro show de wanda, se nota que nunca vivieron momentos de violencia familiar. una nena llorando pidiendo porfavor que la ayuden, rodeada de policías. icardi sos un hijo de putapic.twitter.com/outnb0z32X — uD835uDC40uD835uDCB6uD835uDCCA? (@ariasssme) March 15, 2025

Inicialmente, la periodista publicó una historia en Instagram con un mensaje que indicaba que el traslado de las niñas se había desarrollado sin inconvenientes. "Mauro ya se llevó a sus dos hijas con sus tres perritos. Se las dio Nora en el colegio. Le dieron una sala. Las niñas se emocionaron. Salieron por la puerta de atrás del colegio". Todo parecía indicar que el proceso se había llevado a cabo en paz.

Sin embargo, la calma duró poco. La situación se tornó tensa cuando Icardi, tras reencontrarse con sus hijas, se negó a llevarse a las mascotas, lo que lo obligó a regresar al departamento de Wanda Nara. Fue en ese momento que todo se salió de control.

Yanina Latorre actualizó la información con un mensaje alarmante: "Se pudrió todo. Después de todo el laburo y lograr que las niñas vuelvan con el padre, Mauro se enloqueció. Se fue para la casa de Wanda y no quiere llevarse a los perros de las hijas". Lo que parecía un problema menor escaló rápidamente hasta convertirse en un escándalo de gran magnitud.

Según la panelista de LAM, Mauro Icardi justificó su negativa con un argumento insólito: "Todo una locura. Dice (por Mauro) que los carpinchos se los pueden comer (a los perros)", expresó, indignada por el absurdo motivo que terminó por desestabilizar el acuerdo alcanzado entre los abogados de ambas partes. Mientras tanto, Diego Latorre, testigo indirecto de la situación, miraba su celular en la parrilla sin poder creer lo que leía.

La tensión continuó en aumento cuando Yanina Latorre recibió imágenes impactantes: "Las imágenes son terribles. Se pudrió todo de verdad. No puedo creer el llanto de las niñas y la brutalidad de la situación. Los gritos desgarradores de Wanda". En medio del caos, la policía intervino para intentar calmar la situación. "La policía le pide por favor a Icardi que deje a las nenas... Que locura todo esto. Los videos que me llegan son terribles", agregó Latorre.

Pero lo más grave aún estaba por ocurrir. Según la información difundida por la periodista, la intervención policial derivó en una orden de detención para el futbolista: "Mauro abandonó el edificio. Tiene orden de detención". No conforme con la gravedad del hecho, Mauro habría huido de manera peligrosa: "Mauro se escapó a contramano. Casi atropella a alguien. Con todo el esfuerzo que hicieran las abogadas para que vuelva con sus hijas... Tanto drama por 3 perros?".

En medio del revuelo, Yanina Latorre reflexionó sobre las verdaderas víctimas de este conflicto mediático: "¿Y las niñas? ¿Y el llanto? ¿Y el dolor? Nadie las protege". Su indignación reflejaba el impacto emocional que este enfrentamiento generaba en las pequeñas.

Como si el drama no fuera suficiente, Latorre también reveló un detalle inesperado sobre la China Suárez, quien por disposición judicial no puede estar presente cuando Icardi está con sus hijas. "Te tiro una hermosa", anunció en tono cómplice. "La China llamaba en medio del escándalo. La nipona no tiene paz", relató mientras continuaba recibiendo información en plena cena.

Finalmente, la panelista compartió un último dato que terminó de encender la polémica: "Parece que la China tenía asado preparado para Icardi y las chicas. Y lo llamaba... Que alguien le avise que el defensor de menores dictaminó que no tenía que estar ella". Como prueba del escándalo, Yanina publicó dos fotos de los policías junto a Mauro Icardi, cerrando así una noche de tensión, gritos y escándalo mediático.