Qué le pidió Luciana Salazar a la Justicia en la denuncia que preocupa a Yanina Latorre: “Está avanzando”

Al aire de LAM, Ángel de Brito comentó que a Yanina Latorre le había llegado una denuncia, por lo que luego de jugar al misterio reveló que fue Luciana Salazar la que acudió a la Justicia. En este contexto se supo a qué se debe la denuncia, por lo que la panelista estalló al oirla.

“Denuncia por desobediencia, hostigamiento y hostigamiento agravado contra la señora Yanina Arruza”, comenzó diciendo Ángel de Brito sobre la denuncia a Yanina Latorre. Ante esto, ella comenzó con la preocupación: “¿A quién desobedecí? No sé, cómo voy a desobedecer algo que nunca tuve que obedecer”.

“Desobedece a una órden judicial. Asimismo y por derecho y en representación vengo a formular denuncia por la contravención de hostigamiento y hostigamiento agravado. Esto te lo envía la señorita Luciana Salazar”, le comunicaron, por lo que ahí comenzó la polémica.

uD83DuDE31 Luciana Salazar DENUNCIÓ a Yanina Latorre por DESOBEDIENCIA



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/9nNDRwtPc3 — América TV (@AmericaTV) March 14, 2025

Es que la panelista destrozó a Luciana Salazar y, lejos de calmarse, escaló con sus comentarios polémicos: “Esta es otra caída del catre, buena para nada y que nadie la nombra. No está en ningún lado, no labura de nada. Ya quisiera que me conteste como le contestó a Mirtha, ¿de qué trabaja?”.

Y siguió escalando el enojo de Yanina Latorre: “¿Desobediencia de qué? Pará, ¿Le puedo mandar un audio a mi abogada?”. Por lo que luego de recibir la aprobación se la pudo escuchar: “Estoy acá en LAM al aire y Ángel dice que Luciana Salazar me metió una denuncia por desobedecer una órden judicial. Entiendo que es como que teóricamente ella me habría puesto un bozal legal o algo para que yo no la pueda nombrar”

“¿Eso no es libertad de expresión? ¿Libertad de prensa? Por qué yo no podría decir ‘Luciana Salazar, Luciana Salazar, Luciana Salazar, Luciana Salazar’. ¿Me podés contar lo legal o estan todos locos?”, le dijo a su abogada. Acto seguido, Yanina Latorre también se mostró indignada: “Estoy podrida de esto chicas, vayan a laburar búsquense su camino”.

“Ahora se quieren colgar de mí. Posta lo digo, qué pibas cansadoras”, expresó con desgano. Por lo que en el piso le aclararon que podría ser por su nuevo programa y Ángel de Brito bromeó mencionando que le quisieron “levantar el ánimo”.

Tras la risa, ella volvió a explotar: “Esto me le re levanta porque estan todos los 4 de copas pendientes de lo que yo hago. Es diosa, mona, lomazo, monumento al botox, pero explicame de qué trabaja y qué éxito metió”