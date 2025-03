Por qué Jésica Cirio influyó en la decisión de echar a Rodrigo Cascón de La Peña de Morfi

Mientras se encontraba planeando cómo sería el 2025 para La Peña de Morfi, Rodrigo Cascón recibió una dura noticia. Es que desde el canal decidieron prescindir de sus servicios, por lo que no lo tendrán en cuenta para este programa. Ante esto, se sospechó por su salida y se mencionó qué tanto tuvo que ver su buen vínculo con Jésica Cirio con la decisión final.

Una de las personas más cercanas a Jésica Cirio en La Peña de Morfi era Rodrigo Cascón, o por lo menos así se hacían notar por su buena onda. Es por eso que, ahora que decidieron echarlo del ciclo, se comenzó a sospechar si esta decisión tuvo que ver con con su buena relación, ya que desde el programa intentan despegarse por completo de los escándalos de la modelo.

Ante esto, en diálogo con Intrusos, el cocinero habló y comenzó revelando cómo se sintió tras la decisión que tomaron sobre su rol en el programa: “Estaba esperando para arreglar qué íbamos a hacer, ver presupuesto… De golpe, un mes antes de que me entere que iba a salir el programa, me llegó la información de que yo no iba a estar, que la idea era que este año yo no esté. La verdad no me lo esperaba”.

En lo que respecta a las razones de su salida, intentó aceptar las excusas que le pusieron los directivos: “Bajó una hora, el programa duraba cinco horas y ahora va a durar cuatro Hay una cuestión de presupuesto”.

Ante esto, los conductores fueron al hueso y le consultaron si considera que su vínculo con Jésica Cirio influyó en la decisión final: “Con Jésica éramos compañeros de trabajo. Teníamos una cierta amistad de charla, de mensajes por WhatsApp... No nos juntábamos, no era que éramos amigos fuera del programa. Pero había muy buena onda. Yo la quiero mucho, la verdad que es una excelente compañera y creo que así con todo el grupo”

La unión era tal que incluso hay quienes sospecharon de un romance oculto, pero Rodrigo Cascón descartó: “Se ha dicho de todo. Pero a mí me han vinculado con toda persona que ha pasado por el programa. Con Jésica había un juego pero era un 'chicaneo'. No era algo real, no era un juego provocativo. Era un 'chichoneo' de amistad, no era un 'chichoneo' de que había onda”.

Pero descartó que su vínculo con ella haya sido motivo de su salida, por lo que se animó a hablar sobre los escándalos que atraviesa: “Yo no me meto en la vida de los demás porque cada uno tiene sus decisiones personales. Uno puede no estar de acuerdo con la persona, pero cada uno decide lo que hacer. Desde mi lado yo tengo un cariño muy grande por ella por todo el tiempo que trabajamos juntos, fue una excelente compañera y muy buena amiga”.