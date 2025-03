Alex Caniggia expuso su secreto para hacerse millonario “No trabajen de…”

Alex Caniggia volvió a hacer de las suyas en redes sociales, reafirmando su estilo provocador y su visión de la vida basada en la ostentación. En su última aparición, compartió un video desde su imponente mansión, con una piscina de fondo y una declaración que dejó en claro su postura: “Full millo la mansión. Hay niveles, respeten los rangos”. Para él, la riqueza no es solo un privilegio, sino un símbolo de jerarquía.

Sin camisa y con su ya clásico tono desafiante, Alex Caniggia profundizó en su particular filosofía de éxito. Aseguró que el destino de cada persona está escrito y que el suyo, en particular, es sinónimo de prosperidad constante. “No vas lento, vas al tiempo de Dios. Y Dios tiene un tiempo para cada uno. El mío, por ejemplo, es todos los días”, sentenció, dejando en claro que en su universo no hay lugar para la paciencia ni para la espera.

A medida que avanzó su discurso, su mensaje se volvió más tajante. Habló de diferencias irreconciliables entre aquellos que, como él, han alcanzado la cima y los que aún no lo han logrado. “Acá en mi mansión, bien masivo, para que los barats lo vean. Facha, millo, ojos verdes... ¿qué? ¿Vos tenés ojos marrones? Hay niveles, gente, y ustedes tienen que esperar”, afirmó con una mezcla de ironía y desprecio.

El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis lleva años sosteniendo una ideología que divide el mundo entre ganadores y perdedores. En su discurso no hay grises: o se pertenece a la élite del éxito o se es parte de la multitud que debe resignarse a soñar con un futuro mejor. “La vida es una, por ahí tu tiempo llega, o nunca llegará”, aseguró con su ya característico desdén hacia quienes no comparten su realidad.

Pero el punto más polémico llegó cuando arremetió contra la rutina laboral de quienes trabajan de 8 a 17 horas. A su entender, esa es una existencia sin sentido, una forma de esclavitud moderna que él se enorgullece de haber esquivado. Con sus llamativas cadenas de oro colgando del cuello, remató: “Nunca se terminó la esclavitud. Sigue. Y yo acá, disfrutando”.

El tono de su discurso se intensificó a medida que continuaba con su arenga. Para Alex Caniggia, la sociedad está dividida en distintos “rangos”, y él, por supuesto, se ubica en la cúspide. “Está el rango barat, el rango medio, el rango rico y el rango ‘millo’. Ahí estoy yo”, proclamó, resaltando su opulencia con cada movimiento de su cámara. “¿Viste tu auto? Está en mi cuello. Imaginate”, ironizó, reforzando su imagen de personaje provocador.

Para él, el trabajo convencional es una trampa, un mecanismo que impide a la gente alcanzar la riqueza real. “Si trabajás de 8 a 17, tu vida va a ser una peste. Te vas a arrepentir cada día de tu vida”, sentenció con total convicción, alentando a sus seguidores a rebelarse contra la “mentira” del empleo formal. Según su lógica, el camino hacia la fortuna está reservado solo para quienes se alejan de esa estructura tradicional.

Siempre en el centro de la polémica, Alex Caniggia juega con la provocación y la exageración. ¿Es solo una estrategia mediática o realmente cree en lo que predica? Mientras sus seguidores celebran su desparpajo y lo toman como inspiración, sus detractores lo critican por su falta de empatía y su visión reduccionista del éxito. Lo cierto es que, fiel a su estilo, el “Emperador” sigue firme en su trono dorado, convencido de que la vida solo es para aquellos que se atreven a brillar sin restricciones.