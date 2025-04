Secreto familiar: Se destapó por qué Mauro Icardi no fue criado por sus propios padres

La problemática que afronta por su separación de Wanda Nara, la tenencia de sus hija y la denuncia de violencia contra uno de los hijos de su ex, sacó a la luz la verdad sobre la vida de Mauro Icardi. Se filtró que el futbolista no habría sido criado por sus padres, por lo que se dieron a conocer las razones y cómo esto lo afectó.

Con su alta exposición y producto de los escándalos familiares que atraviesa, se expuso a fondo la vida privada de Mauro Icardi. Si bien se sabía que está distanciado de su padre hace años y que no tiene buena relación con sus hermanos, ahora se descubrieron los pormenores que podrían haberlo afectado en la relación con sus hijos y los de su ex.

Juan Carlos Icardi y Analía Rivero son los padres biológicos del futbolista, quienes también tuvieron a Ivana, Guido y Aldana. Sin embargo, quien lo crió a él fue otra pareja de su padre, a quien incluso consideró como su segunda madre.

Por su parte, Daniel Fava habló en A la Tarde y contó más detalles de la infancia del jugador: “A Mauro Icardi no lo habría criado su familia natal. No habría estado presente su madre biológica durante su infancia y me cuentan que en Rosario es vox populi que pasó su infancia bajo la crianza de la familia Gil”.

En lo que respecta a esta persona, contó quién era y cómo fue que se vinculó con Mauro Icardi: “Silvia, ama de casa, fue quien habría cuidado de Icardi cuando la madre de él lo dejaba y no estaba acompañándolo”. Y agregó cuál fue el rol de su padre en su infancia: "El padre trabajaba y pasaba gran parte del tiempo con otra familia que nada tenía que ver con él sino que le abrió las puertas de su casa para criarlo ante la ausencia materna”.

Ante esto se supo que Mauro Icardi habría tomado la decisión de separarse de su familia biológica: “Los chicos con quienes tiene relación y a quienes invita a los lugares donde él reside y juega son Juan Manuel y Leandro Gil. Vamos a ver un Icardi muy jovencito. Son hermanos del corazón”. Esto se debe a que "fue con quienes se crió desde jovencitos".