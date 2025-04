La confesión de Mica Vázquez sobre lo que hizo para que Cris Morena la aceptara: “Luchamos…”

La polémica frase de Cris Morena con la que se excusó por sólo elegir actores delgados y hegemónicos para sus series juveniles aún resuena fuerte. Es por eso que Mica Vázquez, quien también trabajó con ella, fue consultada al respecto y dio su opinión sobre las críticas.

Es que Cris Morena intentó escapar de las consultas sobre el estilo de actores que elige para sus series juveniles, y lo único que logró es generar una polémica aún mayor. Es por eso que se le consultó a quienes trabajaron a su lado sobre esta postura tan particular.

“Dicen que yo quiero toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente. O sea, no estoy buscando a toda la gente flaca. No tengo que dar ninguna explicación de nada, pero un aprendizaje inmenso de lo que puede ser el dolor de otra persona que no puede pasar por arriba de esa angustia. Y de comprender lo que es la angustia de verse en un espejo y no verse como realmente es y tratar de ser otro. Y es tremendo. Eso es dolorosísimo", intentó explicar la productora.

Teniendo en cuenta que en su historial generó grandes éxitos como Margarita, Rebelde Way, Casi Ángeles, Floricienta, Jugate Conmigo, Aliados y otros, el patrón que se repite en cuanto a los actores y actrices despertó la polémica. Tanto es así que incluso Mica Vázquez fue consultada al respecto.

Sucede que en la premiere de "La Cena de los Tontos", le consultaron a la actriz por esta polémica. “No escuché más que recortes y no me quiero meter en esa polémica porque hace tantos años, todo lo que fue cuando yo laburé”, le comentó a La Criti sobre cómo se enteró del revuelo.

Es por eso que intentó defender a la productora: “Lo maneja de la manera que puede... no sé la nota lo que dice porque me han preguntado mucho de eso... pero no lo quiero escuchar fuera de contexto. A veces es difícil juzgar algo que te cuentan y creo que cada uno hace lo que puede”.

Sin embargo, Mica Vázquez recordó cómo hacía con las exigencias que Cris Morena le ponía en aquel entonces: “Lo que mas felicidad me da es que hoy se pueda hablar de todo, que podamos decir que nos hace sentir bien, que nos hace sentir mal, y que estemos luchando porque todos podamos estar incluidos de la manera que sea, que queramos, que sintamos”.