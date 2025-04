Yanina Latorre filtró cómo gana dinero Luciana Salazar y cuándo fue la última vez que trabajó

Yanina Latorre consiguió tener su propio programa en América TV, por lo que aprovechó para hablar de los temas que más le interesan. En este contexto, decidió ir a fondo contra Luciana Salazar, ya que le declaró la guerra poniendo en duda su trabajo. Fue así como reveló cuándo fue la última vez que trabajó y cuánto dinero cobró.

Firme en el deseo de declararle la guerra a Luciana Salazar, Yanina Latorre fue a fondo en su programa y habló sobre cómo hace para ganar dinero. Es por eso que expuso los secretos de su situación económica por primera vez y dudó de cómo logra financiar la vida económica que lleva adelante.

“Ayer me trataste de vocera y hoy de operadora. Operar es un delito, decir que yo cobro sobres, guita en negro para decir cosas como habrás hecho vos. A vos te pagaba por tuitear, ibas con los políticos de un lado al otro. Cuando ibas al piso del Bailando no sostenías una frase, no tenías un vocablo parecido a lo que tuiteabas”, comenzó picante la conductora de Sálvese quien pueda.

“Sabés que no te pedí perdón en la Justicia, sabés que no tenemos nada en la Justicia. Lo único que reclamas, y que encima es una estupidez por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias, es que yo no nombre ni directa ni indirectamente a tu hija”, le aclaró bastante enojada.

Ante esto, hizo foco en la consulta que le hace constante mente: ¿De qué trabaja?. Ante esto, Yanina Latorre aseguró que comenzó con las averiguaciones y se llevó una sorpresa: “Como no me lo querés contestar, como soy contadora pública, me dediqué a buscar tus contratos de trabajo”.

Por lo que expuso a Luciana Salazar: “Es monotributista, categoría A, la más baja. 650 lucas por mes. Explicame cómo paga el botox, la casa, el Chateau, Nordelta, pasaje de avión”. Pero eso no es todo, ya que incluso también contó que hace tiempo que no tiene un empleo: “Después me metí en las leyes de contrato de trabajo. ¿Sabés cuándo fue el último contrato de trabajo que tuvo? En 2023. ¿Sabés cuánto cobró por ese trabajo? 23 mil pesos”.

Por lo que expuso el polémico accionar de sus cuentas: “Y hace una cosa que es muy de matufiera, que es que le dan de alta y le dan de baja el mismo día…La Flia, Televisión Federal S.A, Champs producciones, Kuarzo…se ve que le pagaban por ir a algún programa, haces un contrato laboral, firmas algo, y le pagaban poquita plata”. Y cerró demostrándole que fue a fondo: “Lo otro loco es que de 2016 para acá hay actividad. Desde el 2016 para atrás vivió del agua. No hay nada y es monotribustista”.