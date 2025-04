A qué ex le dedicó una canción Lali Espósito y cómo lo comparó con Pedro Rosemblat: “A él sí…”

Lali Espósito volvió a dar que hablar, esta vez no por una coreografía explosiva ni por un estreno inesperado, sino por la confesión que hizo en plena entrevista con su pareja, Pedro Rosemblat. La artista argentina reveló detalles íntimos sobre la inspiración detrás de Mejor que vos, su nuevo tema, y sorprendió con una comparación directa entre su actual novio y un ex del pasado que, al parecer, no dejó los mejores recuerdos.

Durante una charla relajada en el streaming de Pedro Rosemblat, Lali Espósito se animó a hablar sin filtro del detrás de escena de la canción que viene sonando fuerte. No solo contó cómo fue el proceso creativo junto a Ale Sergi —con quien compuso el tema— sino que dejó entrever que la letra no es solo una declaración de amor, sino también una forma de cerrar heridas.

La canción fue presentada en vivo en el Quilmes Rock, en medio del show de Miranda!, y generó revuelo por su letra cargada de mensajes sutiles (y no tanto). “Ahora encontré a uno mucho mejor que vos”, canta Lali Espósito con una sonrisa cómplice. ¿Mensaje directo a su ex? Todo indica que sí.

En el streaming, la cantante fue clara: “Fui al estudio de Ale y salió en diez minutos. Cuando trabajás con alguien así, todo fluye. Hizo un temazo”. Pero lo más picante llegó cuando le apuntó, en tono de broma, a su propio novio: “Hacete un poco cargo de la letra también, mi amor”.

Aunque aseguró que no todo lo que escribe es autobiográfico, Lali Espósito admitió que Mejor que vos está cargada de vivencias personales. Con picardía, agregó: “Esta canción es muy literal. Me inspiró el amor”, dejando en claro que Pedro Rosemblat fue parte fundamental de esa inspiración… y también del contraste con relaciones pasadas.

Si bien nunca mencionó con nombre y apellido al destinatario de los versos más duros, el público no tardó en hacer conjeturas. Las redes estallaron con teorías sobre cuál de sus ex podría haber sido retratado con tanta ironía y desamor.

Con esta nueva canción, Lali Espósito demuestra que su arte sigue siendo un canal directo entre sus emociones y su público. Y mientras deja atrás lo que no funcionó, le canta sin miedo al amor que sí la hace feliz.

Más allá del chisme y las interpretaciones, lo cierto es que Lali encontró una forma de transformar experiencias pasadas en música que conecta. Mejor que vos no solo es un guiño para su pareja actual, sino también un ejemplo de cómo reírse del pasado y celebrarse en el presente. Con humor, honestidad y talento, Lali Espósito sigue demostrando que sabe decirlo todo… cantando.