Ha pasado un año desde que Amaia Montero hizo oficial su regreso a La Oreja de Van Gogh. En octubre de 2025, el grupo hizo oficial la gran noticia tras meses de rumores.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", escribieron en el comunicado en el que también informaban de que el guitarrista Pablo Benegas no les acompañaría en esta etapa.

Su reunión, tres décadas después del nacimiento del grupo, ha sido uno de los grandes acontecimientos musicales de 2026 en España. Pero su gira no ha estado exenta de críticas, y parece que han afectado mucho a la cantante, como ella misma acaba de confesar.

Un año de conciertos, entradas agotadas y polémicas

Desde que arrancaron su Tantas Cosas Que Contar Tour 2026-2027, que está recorriendo España y pronto llegará a Latinoamérica, las voces más críticas se alzaron para analizar al detalle los vídeos de sus conciertos, su voz o su interpretación.

La cantante volvió a los escenarios junto al grupo, pero las críticas recibidas durante la gira marcaron esta nueva etapa.

La polémica estaba servida. Si bien en un principio Amaia parecía decidida a disfrutar al máximo de esta nueva etapa tan especial en su trayectoria musical, los comentarios negativos han acabado por hacer mella en la artista.

"Estoy sufriendo mucho"

La cantante ha roto su silencio en las redes sociales de la forma más inesperada. Un usuario de Instagram ha publicado un vídeo en defensa de Amaia.

El mensaje empieza así: "Hoy me apetecía hacer esta reflexión porque, a veces, tengo la sensación de que muchas de las críticas hacia Amaia Montero vienen también motivadas por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de ella y parece que todo el mundo siente la necesidad de dar su opinión".

En el texto, señala que "hay gente que la critica sin haber seguido nunca su música" y cuestiona el criterio real de quienes se han sumado a esta corriente únicamente porque se ha convertido en un tema de conversación recurrente.

Una potente reflexión que parece haber tocado la fibra sensible de Amaia Montero. La artista, que cumplió 50 años el pasado mes de agosto, no solo ha regalado un "Me gusta" a su seguidor, sino que también ha respondido al vídeo con un comentario de agradecimiento: "Muchas gracias, estoy sufriendo mucho", ha escrito.

Su mensaje, en el que confiesa su malestar y reconoce que la situación está siendo complicada para ella, ha generado preocupación entre sus admiradores y ha desatado un aluvión de cariñosos mensajes de apoyo.

La respuesta que ya había dado antes

Cuando comenzó el tour de La Oreja de Van Gogh la pasada primavera, Amaia ya respondió a las críticas e incluso a los rumores de que podría estar planteándose abandonar la gira.

Lo hizo justo después del primer concierto en Bilbao, con un mensaje en el que dejaba muy claro que no le afectaban este tipo de críticas. "Un íntimo amigo mío me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: '¿Cómo?'. Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote. Y cuando ya pude retomar la conversación le respondí con un rotundo NO", aseguró.

"Al contármelo, caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer, pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando, pero sigue siendo sólo ruido. Lamentablemente no me sorprende", agregó.

Nuevos proyectos en el horizonte

Mientras tanto, los planes y proyectos de La Oreja de Van Gogh continúan su curso.

Recientemente dieron una noticia que hizo saltar de alegría a sus fans mexicanos: "Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien. Pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa. ¡México, nos vemos el próximo verano!".

Además, el grupo ha dado el salto al cine. Han anunciado el próximo lanzamiento de Puedes contar conmigo, una película romántica musical que contará una historia original con las canciones del grupo como hilo narrativo.

Un largometraje dirigido por Fernando González Molina que se encuentra en fase avanzada de desarrollo y escritura de guion.