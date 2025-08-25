Anamá Ferreira sufrió un robo y no dudó en atacar al ladrón: le pegó y recuperó sus cosas

Anamá Ferreira vivió un violento episodio de inseguridad en pleno Pasaje Bollini, en Recoleta, cuando un ladrón intentó arrebatarle la cartera a una amiga. Lo que debía ser una salida serena terminó en un caos que la mediática supo resolver de forma inesperada. Es que lejos de quedarse paralizada, salió corriendo detrás del delincuente y terminó recuperando lo robado a fuerza de gritos y golpes.

“No hay que hacer lo que yo hice, pero en ese momento uno no piensa”, reconoció en diálogo con Domingo de espectáculos (AM 990 Splendid). Con mezcla de humor e incredulidad, relató cómo la adrenalina del momento la llevó a reaccionar sin medir riesgos.

Anamá Ferreira contó que todo ocurrió alrededor de las 21:00, apenas había bajado de un taxi junto a su amiga. “Fuimos a un show de Majo Agote, ahí en el Pasaje Bollini… no había nada, tranqui, era temprano”, recordó. La calma duró poco: “Me parece que el bandido pasó al lado mío y le agarró la cartera. Mi amiga no podía correr porque tiene un problema en el pie y yo salí corriendo como una loca a los gritos”.

El detalle no menor es que la cartera robada era una Chanel, lo que expone su alto valor. “Todo por una Chanel”, bromeó Anamá Ferreira, que admitió haber actuado por impulso más que por cálculo. Consultada en la radio sobre lo que le dio seguridad para afrontar la situación, aclaró que sabe cómo defenderse: “Yo entreno boxeo, pero no sabés si la persona tiene un arma blanca como un cuchillo”.

Durante el forcejeo, recibió inesperada ayuda: “Por suerte vinieron tres deliveries, que no sé quiénes son, y les agradezco. Ellos me ayudaron, lo agarraron... y yo le pegaba, pero no está bueno”, relató. Finalmente, entre los repartidores y su propia embestida, lograron reducir al ladrón y recuperar la cartera.

Sin embargo, la situación dejó un sabor agridulce: no había presencia policial y debieron soltar al delincuente. “Yo le gritaba a mi amiga para que llamara, pero lo soltamos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado?”, se preguntó un tanto ofendida con la situación.

“Corrí como una loca. Llegué, agarré al bandido y sacamos la cartera, pero no hay que hacer lo que yo hice”, reflexionó. Según contó, recién después de la tensión llegó el miedo, ya que no pudo dormir en toda la noche.

Ante esto, lejos de serenarse, aseguró que buscará potenciar más su técnica en caso de que le toque superar nuevamente una situación similar: “Voy a estudiar más técnicas de boxeo y de reducción”. De esta manera, entre risas, cerró con la frase que le dedicó su amiga después del robo: “Ella dice que yo soy la Mujer Maravilla”.