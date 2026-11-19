Siete años después de su última obra de teatro, Andrea del Boca confirmó que pasará el verano en Villa Carlos Paz como parte del elenco de Votemos. El estreno será el 26 de diciembre en el teatro Candilejas y tendrá un atractivo para quienes la siguieron en Gran Hermano 2026 por Telefe. Dos de los participantes que convivieron con ella en la casa, Yipio y Juanicar, esta vez serán sus compañeros de escenario.

La producción anunció que el elenco se instalará en la ciudad cordobesa para la temporada. En las próximas semanas, la actriz viajará para sumarse a los preparativos de la puesta, en la que también actuarán Anna del Boca y Esteban Prol. Al compartir la novedad en sus redes, la intérprete adelantó cómo vive los días previos a su regreso. “Se viene una temporada maravillosa”.

La última vez que Andrea del Boca había integrado un elenco teatral fue en 2019, cuando hizo Brujas. En aquella oportunidad compartió la obra con Viviana Saccone, Andrea Bonelli, Leonora Balcarce y Romina Ricci. Entre esa experiencia y la propuesta que la llevará al Candilejas, la actriz aceptó mostrarse ante el público en un lugar muy distinto del que había ocupado como intérprete.

Antes de ingresar a Gran Hermano, ya había hablado de la ilusión y los nervios que le provocaba una experiencia para la que no tenía un personaje preparado. La comparación que eligió en su presentación daba una idea de cuánto la movilizaba esa posibilidad. “Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión”.

En esa misma presentación, Andrea del Boca recurrió a ejemplos de su rutina para contar qué iban a ver de ella los espectadores de Telefe. “Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”. Una de esas tareas, la cocina, terminaría por darle algunos de los momentos más tensos de su paso por el programa, con discusiones entre compañeros durante la convivencia.

Para quienes conocieron a ese grupo a través de las cámaras de la casa, la próxima oportunidad de ver a tres de sus integrantes juntos será en el teatro. Con Yipio y Juanicar en el reparto, Del Boca volverá a encontrarse con el público desde el escenario del Candilejas el sábado 26 de diciembre.