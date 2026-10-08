Anna Chiara Del Boca, hija de Andrea Del Boca, mostró cómo es su vida en la casa familiar que compartió con su madre. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del living, la cocina y distintos rincones de la propiedad. Allí se combinan muebles vintage, recuerdos de familia y un estilo cálido que conserva la historia de la casa.

La propiedad, ubicada en Buenos Aires, mantiene el estilo clásico que caracterizó a la familia. Con pisos de madera, muebles de época y una decoración que privilegia los objetos con historia por sobre las tendencias del momento.

Los muebles vintage y los recuerdos de familia

Uno de los espacios que más llamó la atención fue el living comedor. Allí se destacan sillones de estilo inglés, una mesa ratona de madera oscura y una biblioteca con libros y objetos personales. En las paredes hay cuadros familiares y fotografías en blanco y negro que dan cuenta de la trayectoria artística de la familia Del Boca.

Así vive Anna Chiara Del Boca en la casa familiar

"Me gusta rodearme de cosas que tengan historia. No me imagino en una casa minimalista, sin recuerdos", contó Anna Chiara en una de sus publicaciones. La joven también mostró una cómoda antigua que perteneció a su abuela y que conserva como uno de sus objetos más preciados.

La heladera con fotos: un clásico de la casa

Uno de los detalles más comentados por sus seguidores fue la heladera. Al igual que en la mayoría de los hogares, la de Anna Chiara está cubierta de fotos. Allí se pueden ver imágenes de su infancia, fotos con su madre, recuerdos de viajes y algunos imanes de distintos lugares del mundo.

"La heladera es el álbum de fotos más honesto que existe", escribió la joven junto a una de las imágenes. La publicación recibió cientos de comentarios de seguidores que se sintieron identificados con ese detalle tan cotidiano.

La relación con Andrea Del Boca

En distintas publicaciones, Anna Chiara dejó en claro el vínculo cercano que mantiene con su madre. La actriz, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, aparece en varias de las fotos que la joven comparte en sus redes.

"Mi mamá es mi ejemplo. Crecí viéndola trabajar, esforzarse y nunca bajar los brazos", expresó Anna Chiara en una entrevista reciente. La joven también destacó que la casa familiar fue siempre un punto de encuentro para la familia y los amigos.

Un estilo que combina lo clásico con lo moderno

Aunque la casa mantiene un estilo clásico, Anna Chiara incorporó algunos toques modernos. En la cocina, por ejemplo, conviven los muebles de época con electrodomésticos actuales. En el dormitorio, una cama de hierro se combina con ropa de cama de lino y lámparas de diseño contemporáneo.

"No se trata de vivir en un museo. Se trata de que cada cosa tenga un sentido y te haga sentir bien", explicó la joven. Para conocer más sobre su estilo de vida, los interesados pueden consultar sus redes sociales oficiales.