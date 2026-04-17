El suministro de agua potable en la ciudad de Neuquén comienza a normalizarse luego de que personal del EPAS finalizara la reparación de un acueducto dañado en la intersección de Avenida Mosconi y Leguizamón.

Según se informó, los trabajos permitieron solucionar la fisura en la cañería de distribución que había afectado el servicio en varios sectores de la capital. Tras la intervención, las cuadrillas iniciaron la regulación de válvulas y la puesta en marcha del sistema de bombeo, lo que permitirá que las redes recuperen presión de manera progresiva.

Desde el organismo indicaron que se espera que el suministro domiciliario quede restablecido durante la tarde en los barrios Área Centro Sur, Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco y Limay, que habían sido los más afectados por la interrupción.

Asimismo, solicitaron a los usuarios hacer un uso responsable del agua, priorizando el consumo esencial y la higiene, mientras se completa el proceso de normalización. Ante cualquier inconveniente, se encuentra disponible la línea de atención 0800-222-4827, operativa las 24 horas.